Американські дерматологи виявили ще один можливий симптом коронавірусу, який іноді проявляється без інших ознак інфекції: ураження шкіри пальців ніг, яке виглядає як сильне обмороження.

Фахівці Міжнародної ліги дерматологічних товариств і Американської академії дерматології (AAD) проаналізували 505 випадків підтвердженого COVID-19, з яких 318 протікали в легкій формі.

Також на тему: Вакцинація від грипу знижує ризик зараження COVID-19

У більшості пацієнтів ознаки інфекції проходили протягом декількох тижнів, в деяких випадках вони зберігалися до 150 днів.

Фіолетові пальці – симптом коронавірусу

Дерматологи звернули увагу, що у 55% ​​хворих єдиним симптомом були специфічне ураження шкіри пальців ніг, схоже на обмороження.

Як правило, в таких випадках з'являється роздратування яскраво-червоного кольору, яке пізніше набуває фіолетового відтінку. Іноді цей стан супроводжується болем в пальцях, з'являються свербіж і пухирці.

Автори дослідження відзначають, що у чотирьох пацієнтів, що потрапили у вибірку, ці симптоми з'явилися до того, як у них підтвердився коронавірус, ще у 14 осіб вони розвинулися вже після отримання позитивного ПЛР-тесту.

На думку фахівців, "фіолетові пальці" слід додати до критеріїв діагностики коронавірусу.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу