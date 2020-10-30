Американские дерматологи обнаружили еще один возможный симптом коронавируса, который иногда проявляется без других признаков инфекции: поражение кожи пальцев ног, которое выглядит как сильное обморожение.

Специалисты Международной лиги дерматологических обществ и Американской академии дерматологии (AAD) проанализировали 505 случаев подтвержденного COVID-19, из которых 318 протекали в легкой форме.

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У большинства пациентов признаки инфекции проходили в течение нескольких недель, в некоторых случаях они сохранялись до 150 дней.

Фиолетовые пальцы – симптом коронавируса

Дерматологи обратили внимание, что у 55% больных единственным симптомом было специфическое поражение кожи пальцев ног, похожее на обморожение.

Как правило, в таких случаях появляется раздражение ярко-красного цвета, которое позже приобретает фиолетовый оттенок. Иногда это состояние сопровождается болью в пальцах, появляются зуд и пузырьки.

Авторы исследования отмечают, что у четырех пациентов, попавших в выборку, эти симптомы появились до того, как у них подтвердился коронавирус, еще у 14 человек они развились уже после получения положительного ПЦР-теста.

По мнению специалистов, "фиолетовые пальцы" следует добавить к критериям диагностики коронавируса.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 Канала