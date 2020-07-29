У провінції Пампанга на півночі Філіппін стався спалах високопатогенного пташиного грипу.

Про це повідомила пресслужба міністерства сільського господарства Філіппін.

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Міністерство сільського господарства та Бюро тваринництва (DA-BAI) підтверджують виявлення високопатогенного пташиного грипу штампу A (H5N6), серед поголів'я птиці на фермі з виробництва яєць у Сан-Луїсі, Пампанга,

– йдеться у джерелі.

Пресслужба додала, що через спалах пташиного грипу довелося знищити понад 38,7 тисяч курей, а м'ясо, яке ця ферма вже поставила на філіппінські ринки, не несе в собі загрози.

Причина зараження птахів не встановлена. У міністерстві припускають, що це, ймовірно, пов'язане з присутністю в регіоні перелітних птахів.