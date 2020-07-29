В провинции Пампанга на севере Филиппин произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Филиппин.

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Министерство сельского хозяйства и Бюро животноводства (DA-BAI) подтверждают выявление высокопатогенного птичьего гриппа штампа A (H5N6), среди поголовья птицы на ферме по производству яиц в Сан-Луисе, Пампанга,

– говорится в источнике.

Пресс-служба добавила, что из-за вспышки птичьего гриппа пришлось уничтожить более 38,7 тысяч кур, а мясо, которое эта ферма уже поставила на филиппинские рынки, не несет в себе угрозы.

Причина заражения птиц не установлена. В министерстве предполагают, что это, вероятно, связано с присутствием в регионе перелетных птиц.