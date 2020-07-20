Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало екстрене схвалення нового підходу до тестування на коронавірус, який об'єднує тестові зразки партіями, а не запускає їх один за іншим.

У FDA заявили, що організації випустила екстрений дозвіл на використання тестування на коронавірус COVID-19 з об'єднаними зразками. Це перший тест, який дозволяється використовувати таким чином.

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При об'єднанні, замість того, щоб проводити тестування кожної людини індивідуально, лабораторії будуть об'єднувати частини зразків від декількох людей і тестувати їх разом.

Негативний результат "очистить" всіх в партії. Позитивний результат потребуватиме повторного тестування кожного зразка.

У чому переваги об'єднання зразків від різних людей?

Потенційні переваги об'єднання проб включають подальше зниження витрат і розширення тестування для мільйонів людей, які можуть несвідомо поширювати коронавірус.

Представники охорони здоров'я вважають, що інфіковані люди, у яких немає симптомів, багато в чому відповідальні за зростання числа випадків захворювання в більш ніж половині країн. Підхід може забезпечити масове тестування в школах або на підприємствах, хоча неясно, коли це може статися.

Однак метод не завжди буде кращим варіантом. Це не заощадить час або ресурси при використанні в гарячій точці COVID-19, наприклад, при спалаху в будинку для людей похилого віку.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу