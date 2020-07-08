Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що наразі уряд не може позволити собі масове тестування українців за бюджетні гроші. Однак МОЗ поступово розширює кількість людей, які цьому підлягають.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. За його словами, зараз Україна тестує більше людей ніж швейцарці, австрійці, менше, ніж поляки.

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"В певний період часу ми тестуємо стільки ж, скільки, наприклад, італійці… Зараз, буквально цими днями, робимо нові поставки обладнання до лабораторій, які дозволять ще вдвічі, а то й втричі збільшити кількість тестувань в державних лабораторіях. Паралельно з цим, маючи 3 лабораторії на початку, 25 – у квітні, ми зараз маємо 82 лабораторії, які проводять ПЛР-діагностику. І це ще не кінець, вони ще розширюються.", – пояснив Ляшко.

За його словами, аби проводити тестування всім українцям, треба бачити в цьому і економічну, і епідеміологічну доцільність. Адже контакт з контактною особою чи хворим через день – два не дасть позитивного результату.

"Повинен відбутись певний інкубаційний період. Є певний проміжок, в який полімеразно-ланцюгова реакція не покаже результат. І це людину вводить в оманливе відчуття безпеки. І вона може продовжувати контактувати, розуміючи, що "в мене ж ПЛР був негативний", а через 2 – 3 дні з'являються симптоми, і "ну в мене ж ПЛР був негативний, то це не коронавірусна хвороба", – додав головний санітарний лікар.



ПЛР-тест та експрес-тест – в чому різниця / Інфографіка 24 каналу