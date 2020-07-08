Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас правительство не может позволить себе массово тестировать украинцев за бюджетные деньги. Однако Минздрав постепенно расширяет количество людей, которые этому подлежат.

Об этом он заявил в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. По его словам, сейчас Украина тестирует больше людей, чем швейцарцы, австрийцы, но меньше, чем поляки.

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"В определенный период времени мы тестируем столько же, сколько, например, итальянцы... Сейчас, буквально на днях, делаем новые поставки оборудования в лаборатории, которые позволят еще вдвое, а то и втрое увеличить количество тестирований в государственных лабораториях. Параллельно с этим, имея 3 лаборатории в начале, двадцать пятого апреля, мы сейчас имеем 82 лаборатории, которые проводят ПЦР-диагностику. И это еще не конец, они еще расширяются", – пояснил Ляшко.

По его словам, чтобы проводить тестирование всем украинцам, надо видеть в этом и экономическую, и эпидемиологическую целесообразность. Ведь контакт с контактным лицом или больным через день – два не даст положительного результата.

"Должен состояться определенный инкубационный период. Есть определенный промежуток, в который полимеразная цепная реакция не покажет результат. И это человека вводит в обманчивое ощущение безопасности. И он может продолжать контактировать, понимая, что "у меня же ПЦР был отрицательный", а через 2 – 3 дня появляются симптомы, и "ну у меня же ПЦР был отрицательный, то это не коронавирусная болезнь", – добавил главный санитарный врач.

ПЦР-тест и экспресс-тест – в чем разница / Инфографика 24 канала