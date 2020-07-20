Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное принятие нового подхода к тестированию на коронавирус, который объединяет тестовые образцы партиями, а не запускает их один за другим.

В FDA заявили, что организация выпустила экстренное разрешение на использование тестирования на коронавирус COVID-19 с объединенными образцами. Это первый тест, который разрешается использовать таким образом.

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При объединении, вместо того, чтобы проводить тестирование каждого человека индивидуально, лаборатории будут объединять части образцов от нескольких людей и тестировать их вместе.

Отрицательный результат "очистит" всех в партии. Положительный результат потребует повторного тестирования каждого образца.

В чем преимущества объединения образцов от разных людей?

Потенциальные преимущества объединения проб включают снижение затрат и расширение тестирования для миллионов людей, которые могут бессознательно распространять коронавирус.

Представители здравоохранения считают, что инфицированные люди, у которых нет симптомов, во многом ответственные за рост числа случаев заболевания в более чем половине стран. Подход может обеспечить массовое тестирование в школах или на предприятиях, хотя неясно, когда это может произойти.

Однако метод не всегда будет лучшим вариантом. Это не сэкономит время или ресурсы при использовании в горячей точке COVID-19, например, при вспышке в доме престарелых.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала