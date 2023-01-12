Участь в програмі EU4Health ратифікували під час пленарного засідання парламенту 12 січня. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Що дасть Україні участь в програмі

У рамках програми Україна зможе отримати фінансування на медицину, зокрема на профілактику раку, захворювань серця та інших неінфекційних хвороб.

Ратифікували Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі "EU4Health. Відкрили Україні доступ до фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я, дозволили залучати додаткові кошти на профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних захворювань,

– сказав Стефанчук.

Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес та очільник МОЗ Віктор Ляшко підписали угоду участі України у європейській програмі EU4HEALTH ще у липні 2022 року. Проте юридичною сили документ набув від моменту його ратифікації, тобто 12 січня 2023 року.

Із набуттям чинності угоди про участь українські органи охорони здоров'я і широка медична спільнота зможуть повною мірою скористатися фінансуванням в рамках програми EU4Health на рівних умовах зі своїми колегами з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.

Що варто знати про програму EU4Health