Участь в програмі EU4Health ратифікували під час пленарного засідання парламенту 12 січня. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
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Що дасть Україні участь в програмі
У рамках програми Україна зможе отримати фінансування на медицину, зокрема на профілактику раку, захворювань серця та інших неінфекційних хвороб.
Ратифікували Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі "EU4Health. Відкрили Україні доступ до фінансування ЄС у галузі охорони здоров’я, дозволили залучати додаткові кошти на профілактику серцево-судинних, онкологічних та інших неінфекційних захворювань,
– сказав Стефанчук.
Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Киріакідес та очільник МОЗ Віктор Ляшко підписали угоду участі України у європейській програмі EU4HEALTH ще у липні 2022 року. Проте юридичною сили документ набув від моменту його ратифікації, тобто 12 січня 2023 року.
Із набуттям чинності угоди про участь українські органи охорони здоров'я і широка медична спільнота зможуть повною мірою скористатися фінансуванням в рамках програми EU4Health на рівних умовах зі своїми колегами з країн-членів ЄС, Норвегії та Ісландії.
Що варто знати про програму EU4Health
- Європейську ініціативу EU4Health започаткували у відповідь на пандемію COVID-19, щоб покращити готовність системи охорони здоров’я до будь-яких подій та розширити доступ до необхідних ліків усім, кому це потрібно.
- Тепер система охорони здоров’я України зобов'язана ефективніше використовувати свої ресурси й покращити їхню відновлюваність.
- Натомість аптеки мають розширити асортимент та збільшити кількість лікарських засобів і медичних виробів, а також й зробити їхню ціну доступнішою.
- Загалом програма EU4Health охоплює чотири напрямки: профілактику захворювань, готовність до криз, системи охорони здоров'я і цифрові технології, приділяючи особливу увагу онкологічним захворюванням.