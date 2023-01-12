Участие в программе EU4Health ратифицировали в ходе пленарного заседания парламента 12 января. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Что даст Украине участие в программе

В рамках программы Украина сможет получить финансирование на медицину, в частности, на профилактику рака, заболеваний сердца и других неинфекционных болезней.

Ратифицировали Соглашение между Украиной и ЕС об участии Украины в программе EU4Health. Открыли Украине доступ к финансированию ЕС в области здравоохранения, позволили привлекать дополнительные средства на профилактику сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний,

– сказал Стефанчук.

Соглашение об участии Украины в программе Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес и глава Минздрава Виктор Ляшко подписали во Львове еще в июле 2022 года. Однако юридическую силу документ приобрел с момента его ратификации, то есть 12 января 2023 года.

Со вступлением в силу соглашения об участии украинские органы здравоохранения и широкое медицинское сообщество смогут в полной мере воспользоваться финансированием в рамках программы EU4Health на равных условиях со своими коллегами из стран-членов ЕС, Норвегии и Исландии.

Что следует знать о программе EU4Health