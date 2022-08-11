Тому здебільшого жінки в очікуванні малюка шукають інформацію про дієві варіанти полегшити можливий біль та зробити процес першої зустрічі з дитиною максимально комфортним.

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Серед них – епідуральна анестезія, що на сьогодні вважається одним із найпоширеніших та найефективніших способів знеболювання під час пологів. Про плюси та мінуси цього методу 24 каналу розповів лікар-анестезіолог пологового будинку "Лелека" Микита Сергейчик.

"Золотий стандарт" знеболення пологів

Епідуральна аналгезія – це "золотий стандарт" знеболення пологів в усьому світі. Його механізм дії полягає у блокуванні проведення больового імпульсу по нервах у спинний мозок. Епідуральна аналгезія досягається шляхом введення знеболюючих препаратів в епідуральний простір. Ці препарати вводяться в катетер (тоненьку трубочку), який лікар встановлює під місцевим знеболенням.

Знеболюючі препарати діють місцево на нервові закінчення. При правильній техніці виконання, препарат всмоктується в кров матері в мізерній кількості, а через плацентарний бар’єр не проникає взагалі, тому не приносить ніякої шкоди матері та не має токсичної дії на організм дитини.

Хоча епідуральну аналгезію активно використовують з 1950 року, проведення цього виду знеболення постійно удосконалюється.

Епідуральне знеболення сьогодні

Сучасне епідуральне знеболення – це комбінація кількох знеболюючих препаратів. Основу знеболення складають місцеві анестетики.

Микита Сергейчик “В своїй практиці використовую найсучасніший препарат – ропівокаїн. Він найменш токсичний, має більш виражений знеболюючий ефект і при низьких концентраціях не впливає на тонус м’язів. До нього додаються опіоїди, що дозволяє зменшити кількість необхідного для знеболення препарату, а також значно покращити його ефективність”.

В розвинених країнах сучасний тренд в епідуральному знеболенні пологів – це мобільна епідуральна аналгезія. Вона досягається шляхом введення сучасних знеболюючих препаратів, які впливають виключно на біль. При цьому, не порушується рухова функція м’язів. Як наслідок, пацієнтка має адекватне знеболення. При цьому, вона ніяким чином не обмежена в рухах: може сидіти на фітболі, присідати, танцювати, приймати душ тощо. А коли настає час потуг, проведення знеболення ніяким чином не заважає пологам, а лише допомагає отримати позитивний досвід без болю та стресу.

Коли потрібна епідуральна аналгезія

Основним показанням до проведення епідуральної аналгезії є бажання жінки та наявність регулярної пологової діяльності. В розвинених країнах світу понад 90% жінок народжують з епідуральною анестезією. Серед найпопулярнішого методу – епідуральне знеболення, на яке припадає 95% від усіх видів знеболення.

Протипоказання та можливі ускладнення

При правильній техніці виконання, ускладнення відсутні. Може виникати післяпункційний головний біль (виникає у менше, ніж 1% вагітних, триває 2 – 3 дні і піддається лікуванню відповідними препаратами). Також допускається мозаїчний блок (коли є анатомічні особливості хребта, анестетик поширюється у всі ділянки неоднаково, і, внаслідок цього, одна зона може бути знеболена краще, а інша – гірше). Рідкісними ускладненнями є потрапляння анестетика в судину або в спинномозкову рідину (при неправильній постановці катетера або його зміщенні).

Однак, останні два ускладнення, в наш час не трапляються, оскільки перед початком анестезії вводиться тест-доза і оцінюється реакція пацієнтки на препарат. Тільки після того, як лікар переконався, що реакції на тест-дозу немає, і катетер розміщений там, де потрібно, вводиться основна знеболююча доза.

Найчастіше трапляються такі ускладнення:

незначне зниження артеріального тиску (10%);

незадовільне знеболення, що потребує перестановки епідурального катетера (5%);

помірний свербіж шкіри (7%);

головний біль (0,6%).

Протипоказання для проведення епідурального знеболення:

відмова пацієнтки;

порушення згортання крові;

системні інфекції або інфекція в місці проколу шкіри;

деякі неврологічні захворювання;

серйозні захворювання серцево-судинної системи.

У всіх інших випадках епідуральна анестезія не протипоказана.

Завдяки сучасним методикам, епідуральна аналгезія поєднує в собі високу ефективність, відсутність впливу на дитину та протікання пологової діяльності, має низьку кількість ускладнень. Окрім того, дослідження показують, що епідуральна анестезія знижує ризик післяпологової депресії у породіллі.