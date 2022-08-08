При плануванні вагітності пацієнтці необхідно перевести усі хронічні захворювання на стадію стійкої ремісії. Це означає, що хвороба не повинна виявлятися у гострій формі. Наприклад, якщо у жінки псоріаз в загостренні, то вагітність їй не рекомендуються до моменту зникнення псоріатичних бляшок зі шкіри.

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Які потрібно здати аналізи до вагітності

Клінічний аналіз крові. Потрібно, щоб перевірити показники гемоглобіну та еритроцитів на випадок анемії.

Феритин і залізо. Потрібні, щоб виявлення прихованого дефіциту заліза.

Тиреотропний гормон (ТТГ) – гормон щитовидної залози.

Також необхідно обстежитися (про всяк випадок) на інфекції, які передаються статевим шляхом: вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), гепатит B і С, сифіліс. Перші три інфекції можна отримати навіть у недобросовісного майстра манікюру.

Які аналізи здавати не потрібно

Антимюллерів гормон (АМГ) – він опосередковано показує оваріальний резерв. Обстеження на цей показник необхідне за наявності проблем із зачаттям – відсутність настання вагітності у жінок молодше 35 років протягом року, старше 35 років – протягом шести місяців.

Біохімічний аналіз крові, якщо жінку нічого не турбує.

Загальний аналіз сечі та інші дослідження.

З обстежень достатньо зробити ультразвукове дослідження органів малого таза (з 5 по 7 день менструального циклу, де перший день менструального циклу – день початку кров'янистих виділень) та молочних залоз (з 5 по 10 день менструального циклу).