Про це 24 каналу розповів фармацевт на правах анонімності (зі зрозумілих причин). За його словами після 1 квітня нічого не змінилося у відпуску ліків.
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Електронні рецепти
Нагадаємо, що 1 квітня в Україні почав діяти електронний рецепт. Тепер ліки, які не перебувають у вільному обігу, можна придбати не лише за паперовим рецептом, а й електронним.
Але українці це сприйняли інакше і вишукувались у довгі черги до аптек. За словами фармацевта, через це в них продажі 30 і 31 березня виросли майже в десятки разів у порівнянні зі звичайним днем.
Для українських аптек нічого не змінилось
Як виявилося це все було даремно, бо після нововведень не розширили список рецептурних препаратів і навіть не посилили контроль за ліками. І українські аптеки продовжують продавати пацієнтам ліки, які не перебувають у вільному обігу, без рецепта.
Наразі керівництво нам сказало, що нічого не змінилось – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінися в будь-який момент і щоб ми були готові. Тому ми й далі відпускаємо популярні ліки без рецепти. Ніхто не може перевірити, чи покупець показав паперовий рецепт, чи ні, бо ми його повертаємо людині,
– розповів фармацевт.
Він також додав, що як і раніше, рецепт вимагають для усіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодіючих анальгетиків та ліків, які містять наркотичні речовини.
Як змінилась робота лікарів та онлайн аптек – читайте у повній версії матеріалу.