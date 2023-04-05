30 та 31 березня усю Україну сколихнула "жахлива новина" – тепер рецептурні ліки будуть продаватися лише за рецептом. Вас може здивувати таке обурення, але тоді, скоріш за все, ви не знаєте, що українські аптеки не дотримуються обмежень і продають більшість рецептурних препаратів без рецепта.
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Але з 1 квітня мало б все змінитися, принаймні так вирішили українці і вишикувалися у довгі черги перед аптеками, щоб купити ліки. Навіть ті, які перебувають у вільному обігу. Маже через тиждень після "нововведення" 24 канал поспілкувався з сімейним лікарем, фармацевтом, який працює в українській мережі аптек, та генеральним директором онлайн-сервісу для купівлі ліків, щоб розібратися, чи нарешті почали діяти обмеження на рецептурні ліки.
Що змінилось з 1 квітня
З 1 квітня українці можуть скористатися не лише паперовим, а й електронним рецептом для купівлі рецептурних лікарських засобів. Але сам перелік рецептурних препаратів додатково не розширювали.
Це дозволить багатьом українцям отримати рецепт на ліки віддалено. До того ж його може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної системи охорони здоров'я.
Чи відчули зміни лікарі
Сімейна лікарка 4 міської клінічної лікарні міста Львова Марта Луковська розповіла, що змін у своїй роботі не відчула.
Марта Луковська
“Пацієнти не почали частіше звертатися за рецептом. Тому особливих змін у роботі поки немає. Мені важко сказати, чи зміниться ситуація надалі, але ініціатива безперечно позитивна, головне, щоб її дотримувались”.
Як працюють аптеки
Фармацевт, який працює у великій мережі аптек, на правах анонімності (зі зрозумілих причин) розповів, які вказівки вони отримали від керівництва.
Наразі керівництво нам сказало, що нічого не змінилось – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінися в будь-який момент і щоб ми були готові. Тому ми й далі відпускаємо популярні ліки без рецепти. Ніхто не може перевірити, чи покупець показав паперовий рецепт, чи ні, бо ми його повертаємо людині,
– розповів фармацевт.
Він також додав, що як і раніше, рецепт вимагають для усіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодіючих анальгетиків та ліків, які містять наркотичні речовини.
Онлайн-аптеки
Співзасновник та генеральний директор сервісу для купівлі ліків онлайн Liki24 Антон Авринський розповів, що в останні дні березня вони спостерігали збільшення попиту на Liki24.com в декілька разів. Це стосується всіх їхніх сервісів: і доставки, і самовивозу з аптеки.
Антон Авринський
“Підвищений попит стосувався в основному знеболювальних, препаратів від тиску, серцевих препаратів. Ми підготувались до змін та зробили на платформі можливість вказання е-рецепта. Тому клієнти можуть не хвилюватися і використовувати е-рецепт на Liki24.com, наша система автоматично передасть деталі рецепта в аптеку”.
Отже, для більшості українців нічого не змінилося. Постраждали тільки гаманці людей, які кинулися в кінці березня скуповувати ліки. Тому рекомендуємо спочатку розібратися в змінах, а тоді діяти, тому що схожі ситуації виникають вже не вперше.