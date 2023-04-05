30 та 31 березня усю Україну сколихнула "жахлива новина" – тепер рецептурні ліки будуть продаватися лише за рецептом. Вас може здивувати таке обурення, але тоді, скоріш за все, ви не знаєте, що українські аптеки не дотримуються обмежень і продають більшість рецептурних препаратів без рецепта.

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Але з 1 квітня мало б все змінитися, принаймні так вирішили українці і вишикувалися у довгі черги перед аптеками, щоб купити ліки. Навіть ті, які перебувають у вільному обігу. Маже через тиждень після "нововведення" 24 канал поспілкувався з сімейним лікарем, фармацевтом, який працює в українській мережі аптек, та генеральним директором онлайн-сервісу для купівлі ліків, щоб розібратися, чи нарешті почали діяти обмеження на рецептурні ліки.

Що змінилось з 1 квітня

З 1 квітня українці можуть скористатися не лише паперовим, а й електронним рецептом для купівлі рецептурних лікарських засобів. Але сам перелік рецептурних препаратів додатково не розширювали.

Це дозволить багатьом українцям отримати рецепт на ліки віддалено. До того ж його може виписати будь-який лікар, який має доступ до електронної системи охорони здоров'я.

Чи відчули зміни лікарі

Сімейна лікарка 4 міської клінічної лікарні міста Львова Марта Луковська розповіла, що змін у своїй роботі не відчула.

Марта Луковська “Пацієнти не почали частіше звертатися за рецептом. Тому особливих змін у роботі поки немає. Мені важко сказати, чи зміниться ситуація надалі, але ініціатива безперечно позитивна, головне, щоб її дотримувались”.

Як працюють аптеки

Фармацевт, який працює у великій мережі аптек, на правах анонімності (зі зрозумілих причин) розповів, які вказівки вони отримали від керівництва.

Наразі керівництво нам сказало, що нічого не змінилось – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінися в будь-який момент і щоб ми були готові. Тому ми й далі відпускаємо популярні ліки без рецепти. Ніхто не може перевірити, чи покупець показав паперовий рецепт, чи ні, бо ми його повертаємо людині,

– розповів фармацевт.

Він також додав, що як і раніше, рецепт вимагають для усіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодіючих анальгетиків та ліків, які містять наркотичні речовини.

Важливо! На деяких медіаресурсах з'явилася інформація, що під час воєнного стану більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепт. Вони посилалися на розпорядженням Кабінету Міністрів від 7 травня 2022 року. Однак законодавчі зміни, які були введені нещодавно, повертають обов'язковість рецептів.

Онлайн-аптеки

Співзасновник та генеральний директор сервісу для купівлі ліків онлайн Liki24 Антон Авринський розповів, що в останні дні березня вони спостерігали збільшення попиту на Liki24.com в декілька разів. Це стосується всіх їхніх сервісів: і доставки, і самовивозу з аптеки.

Антон Авринський “Підвищений попит стосувався в основному знеболювальних, препаратів від тиску, серцевих препаратів. Ми підготувались до змін та зробили на платформі можливість вказання е-рецепта. Тому клієнти можуть не хвилюватися і використовувати е-рецепт на Liki24.com, наша система автоматично передасть деталі рецепта в аптеку”.

Отже, для більшості українців нічого не змінилося. Постраждали тільки гаманці людей, які кинулися в кінці березня скуповувати ліки. Тому рекомендуємо спочатку розібратися в змінах, а тоді діяти, тому що схожі ситуації виникають вже не вперше.