В соцмережах шириться "зрада", що багато препаратів можна купити лише за рецептом. Але насправді ці ліки і раніше не були у вільному обігу, але українські аптеки не дотримувались цих обмежень, можливо, нововведення змінять це. У цьому матеріалі 24 канал розгляне детальніше препарати, на які потрібно мати рецепт.

Також на тему З квітня ще більше ліків продаватимуть за рецептом: перелік

Німесил

Діюча речовина препарату Німесил – німесулід, він належить до групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). Він має знеболювальну, протизапальну та жарознижувальну дію. Серед показань до застосування різні хвороби опорно-рухового апарату, які викликають біль та запаленням, а також біль різного походження, наприклад, головний, зубний або при менструаціях.

Але ризик ураження печінки через прийом німесуліда вищий, ніж при застосуванні інших НПЗЗ, тому його рекомендується використовувати тільки при гострому болю. Саме тому, його відпускають за рецептом.



Німесил / Фото Аптека +

Постинор

Діюча речовина Постинору – левоноргестрел, його застосовують для екстреної контрацепції. Усі такі препарати мають величезну кількість гормонів, які можуть викликати багато побічних реакцій. Та й загалом ці ліки можна використовувати не усім жінкам. Саме тому їх відпускають лише за рецептом.

До того ж його можна прийняти протягом 72 години після сексу, тому жінка матиме час на звернення до лікаря.



Постинор / Фото Аптека 911

Кардіомагніл

Діюча речовина Кардіомагнілу – ацетилсаліцилова кислота вона теж належить до групи нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ). І має знеболювальну, протизапальну та жарознижувальну дію. Але також крім цих ефектів ацетилсаліцилова кислота добре розріджує кров. Саме з цією метою приймають Кардіомагніл. Розрідження крові допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Однак, його не рекомендують приймати людям, які не стикалися із серцевими проблемами. Також не варто призначати собі аспірин самостійно в надії відкласти можливий інфаркт. Результати досліджень не показують однозначно позитивного профілактичного ефекту для здорових людей. Ризик кровотеч та пошкодження слизової оболонки шлунка перевищує можливу вигоду. Саме тому, якщо ви хочете купити 100 таблеток Кардіомагнілу, вам буде потрібен рецепт. Але менша кількість пігулок можна купити і без нього.



Кардіомагніл / Фото compendium

Каптоприл

Його використовуються для лікування гіпертонії та серцевої недостатності. Дієвий препарат, але як і будь-які ліки, які мають ефективність, викликає побічні реакції. До того ж лікування таких серйозних захворювань краще довірити медикам, можливо, вдасться підібрати препарат, який буде для вас ефективніший і з меншою кількість реакцій. Самолікування таких захворювань може призвести до трагічних наслідків, тому для придбання цих ліків потрібен рецепт.



Каптоприл / Фото Аптека 24

Комбіновані оральні контрацептиви

Зазвичай жінки п'ють комбіновані оральні контрацептиви, щоб не завагітніти. КОКи містять жіночі гормони естроген та прогестерон, які перешкоджають овуляції – виходу яйцеклітин з яєчників. Також вони згущують слиз у шийці матки, тому сперматозоїдам важче в неї проникнути та запліднити яйцеклітину. А ще змінюють слизову оболонку матки (ендометрій), знижуючи шанси заплідненої яйцеклітини закріпитись у матці. Різні типи комбінованих протизаплідних таблеток містять різні дози естрогену та прогестерону.

Але ці ліки підвищують ймовірність утворення тромбів у жінок із групи ризику та сприяють розвитку раку грудей та шийки матки. Ризик ракових захворювань сходить нанівець через 10 років після припинення прийому КОК. Тому їх можна приймати лише після консультації з лікарем.



Комбіновані оральні контрацептиви / Фото Медел

Корвалол

Корвалол – застарілі краплі, які стоять у шафці у кожної бабусі. Серцю вони не допоможуть, оскільки основний компонент препарату, фенобарбітал, застосовується лише для лікування епілепсії. Заспокоїти ці краплі справді можуть – у їхньому складі є алкоголь та барбітурати, проте при тривалому прийомі Корвалол призводить до хронічного отруєння бромом та залежності. А при стенокардії від нього немає користі, від неї допомагають таблетки нітрогліцерину.

Фенобарбітал – сильнодіючий препарат, який діє на центральну нервову систему. Тому Корвалол можна купити тільки у невеликих флакончиках, а на флакон 50 мл уже потрібний рецепт.

Корвалол / Фото Вікіпедія

Висновок

Отже, з 1 квітня нічого особливо не змінюється, перелік рецептурних препаратів додатково не розширювали. Скоріш за все за ними будуть вести кращий контроль. І насправді ці зміни можуть бути корисними для українців – ми почнемо частіше звертатися до лікарів і не займатимемося самолікування.

До того ж наша медична система дозволяє виписувати ліки дистанційно і будь-яким лікарем, а не лише тим, з ким ви підписали декларацію. Тому це нововведення скоріше перемога, ніж зрада.