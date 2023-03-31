Багато українців звикли купувати ці ліки без рецепта, але вони також належать до рецептурних і тепер будуть потребувати електронний рецепт.

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Для того, щоб дізнатися, чи потрібен рецепт на конкретний препарат, можна подивитися в інструкції до нього або перевірити в Державному реєстрі лікарських засобів. Це пов'язано зі змінами в законодавстві, які мають на меті поліпшення контролю якості та безпеки лікарських засобів.

До рецептурних лікарських засобів належать антибіотики, протисудомні, гормональні препарати, в тому числі протизаплідні, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, деякі антигістамінні. Низка звичних ліків, зокрема знеболювальних чи протизастудних, також можуть належати до рецептурних препаратів. Це залежить від складу препарату, дозування, лікарської форми, – розповіла експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА з організації та управління фармацією Неля Бик.

Знеболювальні та жарознижувальні

Українські аптеки будуть продавати деякі знеболювальні препарати тільки за рецептом. Проте, усі препарати на основі парацетамолу та ібупрофену все ще будуть доступні без рецепта. Анальгін також можна буде купити без рецепта, але лише упаковку на 10 таблеток. Якщо ви бажаєте придбати більшу кількість, то для цього необхідно мати рецепт від лікаря.

Але анальгін в ампулах та популярний знеболювальний і протизапальний препарат німесил теж доступні лише за наявності рецепта від лікаря.

Що стосується інших препаратів, таких як но-шпа і спазмалгон, то таблеткова форма продукту буде доступна без рецепта, але ампульна форма засобу тільки за наявності рецепта. Також варто згадати, що ампульна продукція будь-якого препарату буде доступна лише за наявності рецепта від лікаря.

Ліки проти кашлю

Більшість сиропів і таблеток для лікування кашлю залишаться доступними без рецепту, включаючи такі популярні засоби, як мукалтин, ACC, сиропи на основі амброксолу та екстракту плюща і т.д. Проте кодеїновмісні препарати та ліки на основі сальбутамолу, що переважно використовуються для інгаляцій, потребують рецепта. Більшість препаратів для інгаляцій також потрібно буде купувати за рецептом, включаючи популярний беродуал.

Гормональні препарати

Всі гормональні ліки будуть відпускатись лише за рецептом, включаючи гормональні контрацептиви. Навіть "екстрений" протизаплідний засіб "постинор", який найефективніший у першу добу після незахищеного статевого акту, не можна буде придбати без рецепта.

Пацієнти, які мають захворювання щитовидної залози та постійно приймають тироксин (L-тироксин чи еутирокс), також змушені будуть поновлювати електронний рецепт. У разі, якщо пацієнт приймає певні ліки постійно, то лікар може виписувати електронний рецепт дистанційно.

Рецепт буде потрібен навіть для деяких мазів та кремів, які містять гормони, наприклад, момедерм. Але феністил залишатиметься у вільному доступі.

Антигістамінні (протиалергічні)

Більшість популярних протиалергічних препаратів залишається у вільному доступі: діазолін, лоратадин, супрастин тощо. Однак супрастин в ампулах – лише за рецептом.

Дексаметазон, який алергіки часто мають у запасі для екстрених випадків, також можна буде придбати лише за рецептом, оскільки це гормональний препарат.

Ліки проти гіпертонії та серцево-судинних захворювань

Більшість засобів для зниження тиску, таких як каптоприл, каптопрес, бісопролол, тепер можна придбати лише за рецептом. Також сечогінні препарати фуросемід та діакарб, які використовують для лікування гіпертонії, тепер доступні лише за рецептом.

Крім того, деякі ліки для серцево-судинної системи, які люди часто вживають для розрідження крові, тепер також доступні лише малими упаковками без рецепта. Наприклад, магнікор чи кардіомагніл на 100 таблеток можна придбати лише за рецептом.

Як купити ліки за електронним рецептом

Щоб отримати електронний рецепт на ліки, треба звернутися до сімейного лікаря (не обов’язково мати з ним декларацію). Коли лікар робить призначення, формує електронний рецепт, а пацієнту приходить смс-код на телефон. Саме з цим кодом і треба йти в аптеку.

До кінця воєнного стану лікар може також виписати рецепт на бланку, або видрукувати дані з кодом електронного рецепта (наприклад, якщо в пацієнта немає телефону або це людина, яка не вміє ним користуватися).