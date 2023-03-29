Перший тип простого герпесу (ВПГ-1) найчастіше передається при оральному контакті, другий тип (ВПГ-2) – статевим шляхом. Висипання на обличчі найчастіше з'являються при ВПГ-1, однак у деяких пацієнтів з другим типом теж бувають такі симптоми.
Також на тему Українські військові зможуть безкоштовно зберігати сперматозоїди та яйцеклітини у кріобанках
На жаль, герпесу позбутися неможливо, інфекція поселяється в нашому організмі на все життя. Якщо якийсь шарлатан пропонує вам надійний засіб від герпесу, не вірте йому.
Вірус найчастіше нагадує про себе під час хвороби, стресу, недосипання, малорухливому способу життя і навіть під час менструації. Тому якщо не хочете ходити з болячкою на обличчі – намагайтеся дбати про своє здоров'я.
Симптоми герпесу
Поколювання і печіння навколо губ, болюче ущільнення – це перші ознаки герпесу. Через день – два з'являються дрібні болючі пухирі, заповнені рідиною. Іноді висипання локалізуються не тільки на губах, а й навколо носа, щік або в роті. Вони можуть розкриватися, сочитися протягом 7 – 10 днів, завдаючи багато незручностей, але ці виразки поступово пройдуть.
Якщо це ваш перший знайомство з герпесом, тобто ви заразилися вірусом і ознаки з'явилися після контакту з інфікованим (зазвичай протягом 20 днів), симптоми можуть бути значно важчими, ніж під час рецидиву. Ви можете зіткнутися з підвищенням температури, болем у горлі та головним болем, збільшенням лімфатичних вузлів – тобто симптомами застуди.
Що можна зробити
- Якщо ви зіткнулися з проявами герпесу вперше, обов'язково зверніться до лікаря, який допоможе підібрати адекватне лікування. Як правило, у таких випадках призначають противірусні препарати та засоби для зовнішнього застосування. Ліки використовують, щоб послабити загострення, допомогти виразкам швидше зажити та зменшити частоту рецидивів. Зазвичай для лікування використовують ацикловір або валацикловір. Вони випускаються у вигляді мазей та таблеток без рецепта.
- Слідкуйте за тим, щоб запалені ділянки шкіри були сухими та чистими. Не користуйтеся губною помадою та іншими косметичними засобами, намагайтеся поменше торкатися пухирців.
- З'явились герпетичні бульбашки – стережись додавання супутніх бактеріальних інфекцій. Звичайно, бульбашки можуть висохнути і перетворитися на скоринки, проте можуть і загноїтися. Тут допоможуть препарати, які містять у своїй основі антисептик, спрямований саме на ці ускладнення.
- Для зняття болю використовуйте безрецептурні знеболювальні препарати, наприклад, ібупрофен.
- По можливості дотримуйтесь здорового способу життя.