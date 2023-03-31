Многие украинцы привыкли покупать это лекарство без рецепта, но они также относятся к рецептурным и теперь будут нуждаться в электронном рецепте.

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Для того чтобы узнать, нужен ли рецепт на конкретный препарат, можно посмотреть в инструкции к нему или проверить в Государственном реестре лекарственных средств. Это связано с изменениями в законодательстве, целью которых является улучшение контроля качества и безопасности лекарственных средств.

К рецептурным лекарственным средствам относятся антибиотики, противосудорожные, гормональные препараты, в том числе противозачаточные, препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний, некоторые антигистаминные. Ряд привычных лекарств, в частности обезболивающих или противопростудных, также могут относиться к рецептурным препаратам. Это зависит от состава препарата, дозировки, лекарственной формы, – рассказала эксперт департамента здравоохранения Львовской ОВО по организации и управлению фармацией Неля Бык.

Обезболивающие и жаропонижающие

Украинские аптеки будут продавать некоторые обезболивающие препараты только по рецепту. Однако все препараты на основе парацетамола и ибупрофена все еще будут доступны без рецепта. Анальгин также можно будет купить без рецепта, но только упаковку на 10 таблеток. Если вы хотите купить большее количество, то для этого необходимо иметь рецепт от врача.

Но анальгин в ампулах и популярный обезболивающий и противовоспалительный препарат нимесил тоже доступны только при наличии рецепта от врача.

Что касается других препаратов, таких как ношпа и спазмалгон, то таблеточная форма продукта будет доступна без рецепта, но ампульная форма средства только при наличии рецепта. Также следует упомянуть, что ампульная продукция любого препарата будет доступна только при наличии рецепта от врача.

Лекарство против кашля

Большинство сиропов и таблеток для лечения кашля останутся без рецепта, включая такие популярные средства, как мукалтин, ACC, сиропы на основе амброксола и экстракта плюща и т.д. Однако кодеинсодержащие препараты и лекарства на основе сальбутамола, преимущественно используемые для ингаляций, требуют рецепта. Большинство препаратов для ингаляций также нужно будет покупать по рецепту, включая популярный беродуал.

Гормональные препараты

Все гормональные лекарства будут отпускаться только по рецепту, включая гормональные контрацептивы. Даже "экстренное" противозачаточное средство "постинор", которое наиболее эффективно в первые сутки после незащищенного полового акта, нельзя будет приобрести без рецепта.

Пациенты, страдающие заболеваниями щитовидной железы и постоянно принимающие тироксин (L-тироксин или эутирокс), также вынуждены будут возобновлять электронный рецепт. В случае, если пациент принимает определенные лекарства постоянно, врач может выписывать электронный рецепт дистанционно.

Рецепт потребуется даже для некоторых мазей и кремов, содержащих гормоны, например момедерм. Но фенистил остается в свободном доступе.

Антигистаминные (противоаллергические)

Большинство популярных противоаллергических препаратов остается в свободном доступе: диазолин, лоратадин, супрастин и т.д. Однако супрастин в ампулах – только по рецепту.

Дексаметазон, который аллергики часто имеют в запасе для экстренных случаев, также можно будет приобрести только по рецепту, поскольку это гормональный препарат.

Лекарство против гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний

Большинство средств для понижения давления, таких как каптоприл, каптопресс, бисопролол, теперь можно приобрести только по рецепту. Также мочегонные препараты фуросемид и диакарб, которые используют для лечения гипертонии, теперь доступны только по рецепту.

Кроме того, некоторые лекарства для сердечно-сосудистой системы, которые люди часто употребляют для разжижения крови, теперь доступны только малыми упаковками без рецепта. Например, магникор или кардиомагнил на 100 таблеток можно приобрести только по рецепту.

Как купить лекарство по электронному рецепту

Чтобы получить электронный рецепт на лекарства, следует обратиться к семейному врачу (не обязательно иметь с ним декларацию). Когда врач назначает, формирует электронный рецепт, а пациенту приходит смс-код на телефон. Именно с этим кодом и нужно идти в аптеку.

До конца военного состояния врач может также выписать рецепт на бланке, или напечатать данные с кодом электронного рецепта (например, если у пациента нет телефона или это человек, не умеющий им пользоваться).