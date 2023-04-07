Об этом 24 канала рассказал фармацевт на правах анонимности (по понятным причинам). По его словам, после 1 апреля ничего не изменилось в отпуске лекарств.

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Электронные рецепты

Напомним, 1 апреля в Украине начал действовать электронный рецепт. Теперь лекарства, которые не находятся в свободном обращении, можно приобрести не только по бумажному рецепту, но и по электронному.

Но украинцы это восприняли иначе и выискивались в длинные очереди в аптеки. По словам фармацевта, из-за этого у них продажи 30 и 31 марта выросли почти в десятки раз по сравнению с обычным днем.

Для украинских аптек ничего не изменилось

Как оказалось, это все было напрасно, потому что после нововведений не расширили список рецептурных препаратов и даже не усилили контроль за лекарствами. И украинские аптеки продолжают продавать пациентам лекарства, не находящиеся в свободном обращении, без рецепта.

Руководство нам сказало, что ничего не изменилось – во время военного положения работаем, как раньше. Но предупредили, что нужно быть готовым, что ситуация может измениться в любой момент и чтобы мы были готовы. Поэтому мы и дальше отпускаем популярное лекарство без рецепта. Никто не может проверить, показал ли покупатель бумажный рецепт, или нет, потому что мы его возвращаем человеку,

– рассказал фармацевт.

Он также добавил, что по-прежнему рецепт требуют для всех антибиотиков, психотропных препаратов, антидепрессантов, сильнодействующих анальгетиков и лекарств, содержащих наркотические вещества.

Важно! На некоторых медиаресурсах появилась информация, что во время военного состояния большинство рецептурных лекарств могут продаваться без рецепта. Они ссылались на распоряжение Кабинета Министров от 7 мая 2022 года. Однако законодательные изменения, введенные недавно, возвращают обязательность рецептов.

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