Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли запрацюють електронні лікарняні. Він додав, що вже понад 700 українських лікарень їх тестують.

Під час брифінгу 11 липня Степанов заявив, що на електронний реєстр лікарняних Україна перейде достатньо швидко, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, електронні лікарняні почали тестувати вже понад 700 лікарень, що може зайняти до двох тижнів.

Степанов зазначив, що спершу е-лікарняні функціонуватимуть в тестовому режимі. Тестовий режим передбачатиме дію як і електронних, так і звичайних паперових лікарняних листків непрацездатності, аби цей перехід був поступовим.

Більше ніж 700 лікарень вже відгукнулися і почали тестувати. Я думаю тиждень-два ми її протестуємо, налаштуємо і вже в серпні плануємо запустити цю систему,

– заявив він.

Згодом Україна повністю перейде на електронний реєстр. У МОЗ вважають, що впровадження цієї системи дозволить знизити фальсифікації та порушення в цій сфері.

Раніше в уряді пояснили, що через використання громадянами фальшивих лікарняних листків Україна щорічно втрачає до мільярда гривень. Згідно з підрахунками Мінсоцполітики, введення електронних лікарняних листів дасть змогу щороку економити від 1 до 4 мільярдів гривень.