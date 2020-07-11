Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда заработают электронные больничные. Он добавил, что уже более 700 украинских больниц их тестируют.

Во время брифинга 11 июля Степанов заявил, что на электронный реестр больничных Украина перейдет достаточно быстро, сообщает 24 канал.

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По словам министра, электронные больничные начали тестировать уже более 700 больниц, что может занять до двух недель.

Степанов отметил, что сначала е-больничные будут функционировать в тестовом режиме. Тестовый режим будет предусматривать действие как электронных, так и обычных бумажных больничных листков нетрудоспособности, чтобы этот переход был постепенным.

Более 700 больниц уже откликнулись и начали тестировать. Я думаю неделю-две мы ее протестируем, настроим и уже в августе планируем запустить эту систему,

– заявил он.

Впоследствии Украина полностью перейдет на электронный реестр. В Минздраве считают, что внедрение этой системы позволит снизить фальсификации и нарушения в этой сфере.

Ранее в правительстве пояснили, что из-за использования гражданами фальшивых больничных листков Украина ежегодно теряет до миллиарда гривен. Согласно подсчетам Минсоцполитики, введение электронных больничных листов позволит ежегодно экономить от 1 до 4 миллиардов гривен.