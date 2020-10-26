Багато хто важко переживає переведення годинників на зимовий час. І це попри те, що він є стандартним астрономічним часом для нашого поясу,

Українці відповіли, чи впливає на їхній ритм життя переведення годинників і чи потрібно взагалі відмовитись від такої практики. Про це читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво У Норвегії міністерка вибачилася за перехід на зимовий час: так 2020 триватиме на годину довше

Що відомо про переведення годинників? У ніч з 24 на 25 жовтня вся Україна перевела годинники на зимовий час. Стрілки годинника о 4:00 перемістили на годину назад. Тому від цієї ночі спали довше.



Не переведуть стрілки годинників лише жителі Ісландії, Росії та Білорусі. У Євросоюзі вже тривалий час розмірковують над скасуванням поділу часу на літній та зимовий, однак наразі це лише розмови.

Позитивний вплив на українців

Дехто з опитуваних запевняє, що таке переведення годинників їм зовсім не заважає, оскільки вони звикли до цього з дитинства. Тим паче у сучасному світі на смартфонах та інших ґаджетах час переводиться автоматично, тому дехто просто не помічає змін.

На мене це особисто не впливає. В мене телефон такий, що сам переводить час. Я взагалі не розумію цієї всієї ситуації, для чого його переводити. А на ритм життя ніяк не вплине. Моя робота не підв'язує до якогось певного часу,

– розповів вінничанин.

Негативний вплив

Інші ж скаржаться, що організму важко кожен раз – двічі на рік – перелаштуватись на новий час. Потім вони по кілька тижнів адаптовуються, бо важко переналаштуватися.

"Внутрішній годинник не налаштований на такий перехід", – вважає харків'янка Тетяна.

Важливо! Протягом одного чи двох тижнів організм має повністю пристосуватись до змін. Але якщо ви ніяк не можете оговтатися, то краще зверніться до лікаря.

Втім, подекуди й існує думка, що такий перехід допомагає економити електроенергію вранці, коли збираються на роботу. Але повертатися потім додому, коли темніє – не всім подобається. Люди скаржаться на брак часу.



Люди скаржаться на брак часу / Фото Unsplash

"Влітку день довший і є більше часу, щоб зробити всі справи. А взимку ти розумієш, що вранці виходиш – на дворі ще темно, повертаєшся з роботи о 5 годині – вже темно і трохи не вистачає часу", – зазначила вінничанка.

Втім багато хто переконаний, що він цієї ідеї потрібно відмовитись, тому що дуже часто це негативно впливає на здоров'я. Особливо тих, які мають серцево-судинні захворювання або проблеми з тиском.

Дивіться відео 24 каналу: українці відповіли, як на них впливає перехід на зимовий час