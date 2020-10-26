Многие тяжело переживают перевод часов на зимнее время. И это несмотря на то, что оно является стандартным астрономическим временем для нашего пояса,

Украинцы ответили, влияет ли на их ритм жизни перевод часов и нужно ли вообще отказаться от такой практики. Об этом читайте в материале журналистов 24 канала.

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Что известно о переводе часов?

В ночь с 24 на 25 октября вся Украина перевела часы на зимнее время. Стрелки часов в 4:00 переместили на час назад. Поэтому с этой ночи спали дольше.



Не переведут стрелки часов только жители Исландии, России и Беларуси. В Евросоюзе уже долгое время размышляют над отменой разделения времени на летнее и зимнее, однако пока это только разговоры.

Положительное влияние на украинцев

Некоторые из опрошенных утверждают, что такой перевод часов им не мешает, поскольку они привыкли к этому с детства. Тем более в современном мире на смартфонах и других гаджетах время переводится автоматически, поэтому некоторые просто не замечают перемен.

На меня это лично не влияет. У меня телефон такой, что сам переводит время. Я вообще не понимаю этой всей ситуации, для чего его переводить. А на ритм жизни никак не повлияет. Моя работа не подвязывает к какому-то определенному времени,

– рассказал житель Винницы.

Негативное влияние

Другие же жалуются, что организму тяжело каждый раз – дважды в год – перестраиваться на новое время. Потом они несколько недель адаптируются, ибо трудно перестроиться.

"Внутренние часы не настроены на такой переход", – считает харьковчанка Татьяна.

Важно! В течение одной или двух недель организм полностью приспособиться к переменам. Но если вы никак не можете прийти в себя, то лучше обратитесь к врачу.

Впрочем, иногда и существует мнение, что такой переход помогает экономить электроэнергию утром, когда собираются на работу. Но возвращаться потом домой, когда темнеет – не всем нравится. Люди жалуются на нехватку времени.

Люди жалуются на нехватку времени / Фото Unsplash

"Летом день длиннее и есть больше времени, чтобы сделать все дела. А зимой ты понимаешь, что утром выходишь – на дворе еще темно, возвращаешься с работы в 5 часов – уже темно и немного не хватает времени", – отметила винничанка.

Впрочем многие убеждены, что он этой идеи нужно отказаться, потому что очень часто это негативно влияет на здоровье. Особенно тех, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением.

Смотрите видео 24 канала: украинцы ответили, как на них влияет переход на зимнее время