Що відомо про омелу

Омела біла – вічнозелена рослина-напівпаразит, яку можна зустріти на гілках різних листяних порід дерев, у тому числі в Україні. Округлі жовто-зеленої омели особливо добре помітні взимку серед голих гілок і іноді часто покривають крону дерева-господаря, від якого вони отримують воду та елементи живлення.

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Нерідко омела сильно пошкоджує дерева і тому вважається шкідником садів та парків. Її здавна використовували у традиційній медицині для лікування захворювань нервової системи на кшталт істерії та епілепсії. Крім того, її іноді застосовують у терапії пацієнтів із раком.

Саме тому вчені досліджували вплив внутрішньовенного введення екстракту омели білої 21 пацієнту зі стійкою формою раку або онкологічним захворюванням на пізній стадії.

Метою цього невеликого клінічного випробування першої фази було лише оцінити безпеку препарату омели для ракових хворих та встановити його безпечну дозу. Автори визнали, що вона становить 600 міліграмів при внутрішньовенному введенні тричі на тиждень.

Омела позитивно впливає на онкозахворювання

Збільшувати дозу та продовжувати терапію продовжували до появи ускладнень або припинення з інших причин, в середньому близько 15 тижнів поспіль. В результаті вчені з подивом зазначили, що у п'яти пацієнтів хвороба стабілізувалася та не прогресувала протягом усього цього терміну. У трьох випробуваних пухлини навіть зменшилися у розмірі.

При внутрішньовенному введенні омела показала прийнятний рівень токсичності, а також поліпшення якості життя цієї групи пацієнтів, які одночасно проходять лікування багатьма іншими протираковими засобами,

– пояснила авторка дослідження Ченнінг Паллер.

Цей результат, безумовно, заслуговує на увагу, хоча його можна назвати досить скромним. Потрібні будуть подальші дослідження, які мають підтвердити або спростувати ефект екстракту омели на пухлини, а також встановити його механізми.