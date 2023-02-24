Что известно об омеле

Омела белая – вечнозеленое растение-полупаразит, которое можно встретить на ветках разных лиственных пород деревьев, в том числе в Украине. Округлые желто-зеленой омелы особенно хорошо заметны зимой среди голых ветвей и иногда часто покрывают крону дерева-хозяина, от которого они получают воду и элементы питания.

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Нередко омела сильно повреждает деревья и потому считается вредителем садов и парков. Ее издавна использовали в традиционной медицине для лечения заболеваний нервной системы типа истерии и эпилепсии. Кроме того, ее иногда применяют в терапии пациентов с раком.

Именно поэтому ученые исследовали влияние внутривенного введения экстракта омелы белой 21 пациенту с устойчивой формой рака или онкологическим заболеванием на поздней стадии.

Целью этого небольшого клинического испытания первой фазы было лишь оценить безопасность омелы для раковых больных и установить его безопасную дозу. Авторы признали, что она составляет 600 миллиграмм при внутривенном введении трижды в неделю.

Омела положительно влияет на онкозаболевание

Увеличивать дозу и продолжать терапию продолжали до появления осложнений или прекращения других причин, в среднем около 15 недель подряд. Ученые с удивлением отметили, что у пяти пациентов болезнь стабилизировалась и не прогрессировала в течение всего этого срока. У трех испытанных опухоли даже уменьшились в размере.

При внутривенном введении омела показала приемлемый уровень токсичности, а также улучшение качества жизни этой группы пациентов, одновременно проходящих лечение многими другими противораковыми средствами.

– объяснила автор исследования Ченнинг Паллер.

Этот результат, безусловно, заслуживает внимания, хотя его можно назвать достаточно скромным. Потребуются дальнейшие исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть экстракт омелы на опухоли, а также установить его механизмы.