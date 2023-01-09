Медики из Гарварда успешно провели первые опыты на лабораторных животных, вылеченных от глиобластомы, самой распространенной и опасной формы рака мозга.

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РНК-вакцины против рака

В последние годы учёные активизировали работу над вакцинами для борьбы со злокачественными опухолями. Как правило, такие препараты получают на основе белков, характерных для раковых клеток, обучая иммунную систему обнаруживать и уничтожать их. А компания Moderna на волне успеха своей РНК-вакцины против коронавируса уже проводит клинические испытания аналогичного средства, несущего фрагменты генома меланомы.

В отличие от предыдущих работ, вакцина, над которой работает команда профессора Гарвардской медицинской школы Халид Шаха (Khalid Shah) содержит настоящие живые раковые клетки. Это позволяет использовать их природное сродство к опухоли, способность находить ее и активно перемещаться поближе к своим. Предварительно такие клетки проходят генную модификацию с помощью технологии CRISPR-Cas9, превращаясь в опасные для опухоли агенты.

Как действует новая вакцина против рака

Добравшись до места, генномодифицированные терапевтические клетки выделяют интерферон-β и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор. Эти цитокины запускают в опухоли встроенные механизмы клеточного самоубийства (апоптоз), а также стимулируют иммунный ответ. Кроме того, ThTCs включены рецепторы, позволяющие быстро уничтожить их, если такие клетки в результате новых мутаций выйдут из-под контроля.

Ученые считают, что новая технология окажется полезной в борьбе с другими видами опухолей. Они намерены продолжить работу над ней и планируют перейти к клиническим испытаниям на людях в течение трех – пяти лет.