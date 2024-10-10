Оргазм можна порівняти з умовною межею: після її перетину починається поступове повернення до спокійного, незбудженого стану. Те, що ще хвилину тому приносило радість, тепер не викликає емоцій або навіть відштовхує.

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Що таке еджинг

Багато хто прагне зберегти приємні відчуття і не переходити цю "межу", і саме для цього існує еджинг. Еджинг (від англ. edge – край) – це метод у сексуальній практиці, що дозволяє відтермінувати настання оргазму, коли він вже майже досягнутий. Ця техніка відома під різними назвами, як серфінг, пікинг або тизинг.

Такий підхід описував вже у 1956 році уролог Джеймс Семанс, назвавши його методом "стоп-старт", рекомендуючи його як лікування передчасної еякуляції.

За допомогою еджингу можна:

урізноманітнити особисте інтимне життя;

поліпшити взаєморозуміння і зв’язок із партнером, краще пізнати своє і чуже тіло;

збільшити тривалість та інтенсивність сексуальних задоволень;

посилити враження від оргазму.

Еджинг підходить як для спільного сексу, так і для мастурбації.

Як практикувати еджинг

Щоб відтермінувати оргазм, необхідно:

Збудитися майже до піку під час сексу з партнером або за допомогою мастурбації. Потім зменшити або тимчасово припинити стимуляцію, щоб збудження вщухло. Знову посилити стимуляцію.

Ці кроки можна повторювати багаторазово до бажаного моменту завершення.

При регулярній практиці еджингу тривалість сексуальних актів зазвичай збільшується, але може знадобитися використання лубрикантів, особливо якщо природного мастила недостатньо. Перші спроби можуть бути не завжди успішними, але з часом ви зможете краще контролювати своє тіло та уникати небажаного перетину "межі".

Обговорення та згода партнера на практику еджингу важливі; варто уникати її без обопільного бажання. Важливо пам’ятати, що кожна людина індивідуальна, і немає "стандартного" оргазму. Якщо комусь комфортно відкладати його на тривалий час, інші можуть надати перевагу швидкому завершенню.

Негативний вплив еджингу

Еджинг може іноді призводити до менш гострих відчуттів у кінці, або до "змазаного" оргазму, коли здається, що ви близькі до піка, але оргазм не досягається. Це не привід для занепокоєння, але якщо такі випадки неприємно впливають на вас, можна припинити практикувати еджинг.

Тривале відтермінування оргазму може викликати епідидимальну гіпертензію, або синдром "синіх яєчок", відчуття помірного болю або дискомфорту в яєчках, що виникає після тривалого збудження без оргазму. Синдром не небезпечний для здоров'я і проходить самостійно після зниження збудження або досягнення оргазму.

Жінки також можуть відчувати аналогічні відчуття, коли кров приливає до вульви, але це також минає самостійно після досягнення оргазму.