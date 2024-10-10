Оргазм можно сравнить с условной чертой: после ее пересечения начинается постепенное возвращение к спокойному, невозбужденному состоянию. То, что еще минуту назад приносило радость, теперь не вызывает эмоций или даже отталкивает.

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Что такое эджинг

Многие стремятся сохранить приятные ощущения и не переходить эту "черту", и именно для этого существует эджинг. Эджинг (от англ. edge – край) – это метод в сексуальной практике, позволяющий отсрочить наступление оргазма, когда он уже почти достигнут. Эта техника известна под разными названиями, как серфинг, пикинг или тизинг.

Такой подход описывал уже в 1956 году уролог Джеймс Семанс, назвав его методом "стоп-старт", рекомендуя его как лечение преждевременной эякуляции.

С помощью эджинга можно:

разнообразить личную интимную жизнь;

улучшить взаимопонимание и связь с партнером, лучше узнать свое и чужое тело;

увеличить продолжительность и интенсивность сексуальных удовольствий;

усилить впечатления от оргазма.

Эджинг подходит как для совместного секса, так и для мастурбации.

Как практиковать эджинг

Чтобы отсрочить оргазм, необходимо:

Возбудиться почти до пика во время секса с партнером или с помощью мастурбации. Затем уменьшить или временно прекратить стимуляцию, чтобы возбуждение утихло. Снова усилить стимуляцию.

Эти шаги можно повторять многократно до желаемого момента завершения.

При регулярной практике эджинга продолжительность сексуальных актов обычно увеличивается, но может потребоваться использование лубрикантов, особенно если естественной смазки недостаточно. Первые попытки могут быть не всегда успешными, но со временем вы сможете лучше контролировать свое тело и избегать нежелательного пересечения "границы".

Обсуждение и согласие партнера на практику еджинга важны; стоит избегать ее без обоюдного желания. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и нет "стандартного" оргазма. Если кому-то комфортно откладывать его на длительное время, другие могут предпочесть быстрое завершение.

Негативное влияние эджинга

Эджинг может иногда приводить к менее острым ощущениям в конце, или к "смазанному" оргазму, когда кажется, что вы близки к пику, но оргазм не достигается. Это не повод для беспокойства, но если такие случаи неприятно влияют на вас, можно прекратить практиковать эджинг.

Длительная отсрочка оргазма может вызвать эпидидимальную гипертензию, или синдром "синих яичек", ощущение умеренной боли или дискомфорта в яичках, возникающее после длительного возбуждения без оргазма. Синдром не опасен для здоровья и проходит самостоятельно после снижения возбуждения или достижения оргазма.

Женщины также могут испытывать аналогичные ощущения, когда кровь приливает к вульве, но это также проходит самостоятельно после достижения оргазма.