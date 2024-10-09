На сьогодні точна статистика поширеності рабінгу невідома. Можливо, це пов'язано з тим, що ця практика виходить за межі традиційного уявлення про секс із проникненням і часто сприймається як "неповноцінна", пише kinkly.

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Ще раз нагадуємо, що головне в інтимних стосунках – це взаємне задоволення. Якщо ваші вподобання задовольняють вас і вашого партнера, вони цілком прийнятні та вважаються нормальними.

Як відбувається рабінг

У рабінгу, як і в інших аспектах сексуального життя, немає суворих правил, за винятком важливості обопільної згоди. Тільки ви знаєте, яка інтенсивність, амплітуда і характер тертя є найбільш приємними для вас, і які ерогенні зони реагують найкраще.

Рабінг може проводитися як в одязі, так і без нього. Якщо контакт відбувається між слизовими оболонками або шкірою, важливо подбати про захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Використання презервативів і латексних серветок, а також проходження тестів на ІПСШ разом із партнером – обовʼязкові заходи безпеки. Якщо це неможливо, варто обмежитися практикою в одязі.

Під час рабінгу важливо ділитися своїми відчуттями. Особливо це актуально, якщо ви тільки починаєте пізнавати одне одного. Говоріть, направляйте, ставте запитання – це не лише покращить ваші відчуття, а й зміцнить довіру між вами.

Як обговорити з партнером рабінг

Відкритість у діалозі. Ми розуміємо, що розмова про сексуальні практики може бути складною. Обговоріть це з партнером і чесно повідомте, якщо вам важко підібрати слова.

Знання термінів. Вивчення анатомії може допомогти точніше висловлювати думки та краще розуміти одне одного. А точність в цьому питанні вкрай важлива.

Обговорення до, під час і після. Перед початком обговоріть свої очікування і бажання. Під час процесу направляйте одне одного, а після – діліться враженнями та планами на майбутнє.