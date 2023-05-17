Не готовим до сексу може бути будь-хто із партнерів, але частіше такі проблеми виникають у жінок: вважається, що у них механізм збудження складніший і сильніше пов'язаний із психологічними факторами.

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Що таке збудження

Збудження у всіх відбувається по-різному: у когось від дотиків, у когось від думок чи спогадів. Проявляється воно теж по-різному, але можуть бути такі ознаки:

прискорюється серцебиття та дихання, підвищується тиск та температура тіла;

кров приливає до статевих органів, вони стають чутливішими;

у чоловіків відбувається ерекція;

у жінок піхва зволожується та розширюється.

Людям потрібен різний час, щоб збудитись, і не завжди це залежить від статі. Одне невелике дослідження показало, що молоді дівчата та юнаки досягають піку сексуального збудження за однаковий час. Під час перегляду еротичного відео в середньому знадобилося 11 – 12 хвилин, щоб температура статевих органів досягла максимуму.

Як збудитись перед сексом

Якщо сексу зовсім не хочеться чи хочеться, але не виходить збудитися, можна спробувати змінити спосіб життя.

Регулярна фізична активність збільшує сексуальне бажання. Дослідження показують, що вправи по 30 хвилин тричі на тиждень допомагають підвищити інтерес до сексу жінкам із сексуальною дисфункцією та депресією.

Практика усвідомленості (майндфулнес) допомагає зрозуміти тілесні потреби та можливості, краще контролювати стрес і відволікаючі думки.

Дієта може впливати на сексуальне життя. Доказів ефективності афродизіаків небагато, але звичайна здорова дієта може бути корисною. За даними одного дослідження, у жінок, які віддавали перевагу середземноморській дієті, сексуальна дисфункція зустрічалася рідше.

Куріння та зловживання алкоголем можуть знижувати сексуальне бажання. Щоправда, за даними досліджень, алкоголь у невеликій дозі сприяє збудженню.

Деякі ліки впливають на сексуальне бажання та здатність збудитися. Зокрема, деякі антидепресанти, кортикостероїди та оральні контрацептиви можуть мати такий ефект. Варто обговорити з лікарем можливість заміни препарату.

Якщо є проблеми, їх слід обговорювати. Насамперед із партнером, але також можна поговорити з психологом чи сексологом. Ці фахівці можуть допомогти розібратися з причинами та запропонувати варіанти вирішення. Дослідження показують ефективність когнітивно-поведінкової терапії при сексуальній дисфункції.

Знижене лібідо у жінок можна лікувати медикаментозно, є препарати для жінок репродуктивного віку та в періоді менопаузи. Їхнє застосування можна обговорити з гінекологом.

Є ще один варіант: декому, щоб збудитись, потрібно зайнятися сексом. Дослідження серед португальських жінок показало, що лише 15% із них займаються сексом, бо відчувають бажання. У решти збудження та бажання виникають уже в процесі. Але це значить, що треба займатися сексом через силу. Домовтеся з партнером, що кожен може зупинитися будь-якої миті, якщо бажання не з'явиться.