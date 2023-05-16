Розберемось, що відбувається з людьми, які не вважають себе асексуалами, не мають проблем зі здоров'ям та все одно не розуміють ажіотажу навколо сексу.

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Скільки треба займатися сексом

Норми у сексі немає. Тобто немає універсальної кількості сексуальних партнерів чи частоти статевих актів, які б справедливі всім. Скільки сексу потрібно нам на тиждень, місяць чи добу, залежить від статевої конституції. Вона буває сильною, середньою чи слабкою – і у чоловіків, і у жінок. Тому твердження, що чоловікам потрібно більше сексу, ніж жінкам, це міф.

Від чого залежить бажання сексу

Статева конституція – це сукупність біологічних особливостей організму, на яку впливають спадковість, розвиток у внутрішньоутробному періоді та дитинстві. Все це визначає те, як часто ми хочемо займатися сексом. Статева конституція – це вроджена характеристика, і вона не змінюється протягом життя.

На зниження лібідо можуть впливати хвороби, прийом ліків, рівень гормонів, стрес, задоволеність відносинами. А статева конституція залишається незмінною незалежно від обставин. Якщо з лібідо все гаразд – людина хоче займатися сексом, але як часто вона це робитиме, визначає статева конституція.

За даними опитування 17444 американців, секс не впливає на рівень щастя. Тобто люди з низькою статевою конституцією, яким достатньо сексу раз на місяць, не нещасніші за тих, хто займається сексом тричі на тиждень. Всі ми різні, і наші потреби теж.

Люди з низькою статевою конституцією рідко займаються сексом не тому, що він їм не цікавий, просто їм достатньо сексу раз на місяць або пів року. Однак таким людям найпростіше відбити інтерес до сексу. Розберемо на кількох прикладах.

Як впливає виховання

На інтерес до сексу можуть вплинути стосунки між батьками. Якщо мама і тато не обіймають і не цілують один одного при дитині, не проявляють ніжність – дитина приймає таку модель стосунків за норму і автоматично її дотримуватиметься. Це не означає, що треба займатися сексом на очах у дітей, але й любити один одного потрібно не тільки на словах: можна обійматися, цілуватися, торкатися один одного.

Інший можливий негативний фактор — відсутність статевого виховання в сім'ї. Наприклад, коли батьки не відповідають на запитання дитини про секс, сварять за мастурбацію, не обговорюють із нею статеве дозрівання, кажуть, що секс потрібен лише для продовження роду. У цьому разі в людини з низькою статевою конституцією може сформуватися переконання, що секс потрібен, щоб народжувати дітей, а не для задоволення.

Буває, що інтерес до сексу був, а потім зник. Таке може статися в тривалих відносинах, різниця в тому, що людина не матиме інтересу до сексу з конкретним партнером, а не взагалі.

На відсутність інтересу до сексу також може вплинути будь-яке насильство – психологічне, фізичне чи сексуальне. Через це в людини можуть виникнути складнощі з побудовою довірчих відносин з іншими людьми або взагалі не захоче це робити.

Коли людина із сильною статевою конституцією стикається із психологічними травмами чи насильством, це теж на неї впливає. Просто це виражається, як правило, не відсутністю інтересу до сексу, а виникненням парафілій – потягу до об'єктів, партнерів і ситуацій, які не вважаються сексуально привабливими для більшість людей.

Що можна вважати проблемою

Відсутність інтересу до сексу стає проблемою тільки якщо людину це турбує. Тобто якщо виходить радіти життю без сексу – все гаразд. А якщо інтерес раніше був, а потім зник, або якщо секс не цікавить і це здається неправильним – варто звернутися до сексолога чи психотерапевта.