Разберемся, что происходит с людьми, которые не считают себя асексуалами, не испытывают проблем со здоровьем и все равно не понимают ажиотажа вокруг секса.

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Сколько нужно заниматься сексом

Нормы у секса нет. То есть нет универсального количества сексуальных партнеров или частоты половых актов, которые справедливы бы всем. Сколько секса нужно нам в неделю, месяц или сутки, зависит от половой конституции. Она бывает сильной, средней или слабой – и у мужчин, и у женщин. Поэтому утверждение, что мужчинам нужно больше секса, чем женщинам, – это миф.

От чего зависит желание секса

Половая конституция – это совокупность биологических особенностей организма, на которую влияют наследственность, развитие во внутриутробном периоде и детстве. Все это определяет, как часто мы хотим заниматься сексом. Половая конституция – это врожденная характеристика, и она не меняется в течение жизни.

На снижение либидо могут влиять болезни, прием лекарства, уровень гормонов, стресс, удовлетворенность отношениями. А половая конституция остается неизменной вне зависимости от обстоятельств. Если с либидо все в порядке – человек хочет заниматься сексом, но как часто он будет это делать, определяет половая конституция.

По данным опроса 17 444 американцев, секс не влияет на уровень счастья. То есть люди с низкой половой конституцией, которым достаточно секса раз в месяц, не несчастнее тех, кто занимается сексом трижды в неделю. Все мы разные, и наши потребности тоже.

Люди с низкой половой конституцией редко занимаются сексом не потому, что он им не интересен, просто им достаточно секса раз в месяц или полгода. Однако таким людям проще всего отразить интерес к сексу. Разберем на нескольких примерах.

Как влияет на воспитание

На интерес к сексу могут отразиться отношения между родителями. Если мама и папа не обнимают и не целуют друг друга при ребенке, не проявляют нежность – ребенок принимает такую модель отношений за норму и автоматически будет ее соблюдать. Это не значит, что нужно заниматься сексом на глазах у детей, но и любить друг друга нужно не только на словах: можно обниматься, целоваться, прикасаться друг к другу.

Другой возможный негативный фактор – отсутствие полового воспитания в семье. Например, когда родители не отвечают на вопросы ребенка о сексе, ссорят за мастурбацию, не обсуждают с ним половое созревание, говорят, что секс нужен только для продолжения рода. В этом случае у человека с низкой половой конституцией может сформироваться убеждение, что секс нужен, чтобы рожать детей, а не для удовольствия.

Бывает, что интерес к сексу был, а затем исчез. Такое может произойти в длительных отношениях, разница в том, что у человека нет интереса к сексу с конкретным партнером, а не вообще.

На отсутствие интереса к сексу также может повлиять любое насилие – психологическое, физическое или сексуальное. Поэтому у человека могут возникнуть сложности с построением доверительных отношений с другими людьми или вообще не захочет это делать.

Когда человек с сильной половой конституцией сталкивается с психологическими травмами или насилием, это тоже на него влияет. Просто это выражается, как правило, не отсутствием интереса к сексу, а возникновением парафилий – влечения к объектам, партнерам и ситуациям, которые не считаются сексуально привлекательными для большинства людей.

Что можно считать проблемой

Отсутствие интереса к сексу становится проблемой, только если человека это беспокоит. То есть если получается радоваться жизни без секса – все хорошо. А если интерес раньше был, а потом исчез или если секс не интересует и это кажется неправильным – стоит обратиться к сексологу или психотерапевту.