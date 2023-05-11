Науковці уже давно довели, що алкоголь, нікотин, надлишок солодкого та борошняного, особливо, якщо до цього списку додати нестачу вітамінів можуть безпосередньо впливати на чоловічу потенцію.

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Втім, відразу попереджуємо: не існує якогось магічного продукту, який вирішував би всі проблеми з еректильною функцією та налагоджував сексуальне життя.

Але вчені виявили позитивний вплив багатьох продуктів на потенцію, додати принаймні кілька з них до свого раціону, чоловікам не завадить точно.

Гранатовий сік

Гранатовий сік багатий на поліфеноли і вважається дуже корисним для здоров'я. Як показали дослідження, напій неочікувано може допомогти покращити потенцію й еректильну функцію у чоловіків.

Горіхи

Горіхи багаті антиоксидантами, мінералами та ненасиченими жирними кислотами. Вони є невіддільним елементом будь-якої здорової дієти. Зокрема, вони допомагають знижувати рівень холестерину та підвищують імунітет.

Тепер дослідники вказали на той факт, що горіхи містять аргінін, який допомагає розв'язати питання потенції. Дослідження свідчать, що вживання горіхів допомагає підвищити якість ерекції.

Устриці

Ви, напевно, чули про афродизичні властивості устриць. Причина цього в тому, що в устрицях багато цинку. Ця сполука посилює кровотік, що може сприяти припливу крові до статевих органів.

Цинк може бути особливо важливим для чоловічої фертильності, оскільки він допомагає регулювати рівень тестостерону. Натомість дефіцит цинку негативно впливає на рівень тестостерону.

Часник

Часник сприяє покращенню кровообігу та знижує рівень холестерину в крові. Також часник добре впливає на діяльність серцево-судинної системи. У комплексі це працює позитивно і на потенцію чоловіка.

Дослідження свідчать, що вживання часнику у чоловіків з еректильною дисфункцією допомагає поліпшити якість ерекції.

Темний шоколад

Темний шоколад також часто можна знайти в рекомендаціях дослідників, які намагались вивчити продукти, які позитивно впливають на потенцію.

Усе завдяки флавоноїдам — природним антиоксидантам, які мають антибактеріальні властивості, підвищують еластичність еритроцитів і корисні для здоров'я. Навіть для нормальної еректильної функції.

Жирна риба

Поліненасичені жирні кислоти Омега-3, які у великих кількостях містяться в риб'ячому жирі, позитивно впливають на здоров'я та самопочуття.

Вплив Омега-3 також підтвердили на синтез чоловічого гормону та поліпшення кровотоку.

Риб'ячий жир традиційно використовують для збереження потенції та профілактики простатиту.