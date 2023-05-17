Не готов к сексу может быть кто-либо из партнеров, но чаще такие проблемы возникают у женщин: считается, что у них механизм возбуждения сложнее и сильнее связан с психологическими факторами.

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Что такое возбуждение

Возбуждение у всех происходит по-разному: у кого-то от прикосновений, у кого-то от мыслей или воспоминаний. Проявляется оно тоже по-разному, но могут быть следующие признаки:

ускоряется сердцебиение и дыхание, повышается давление и температура тела;

кровь приливает к половым органам, они становятся более чувствительными;

у мужчин происходит эрекция;

у женщин влагалище увлажняется и расширяется.

Людям нужно разное время, чтобы возбудиться, и не всегда это зависит от пола. Одно небольшое исследование показало, что молодые девушки и юноши достигают пика сексуального возбуждения за одинаковое время. При просмотре эротического видео в среднем потребовалось 11 – 12 минут, чтобы температура половых органов достигла максимума.

Как возбудиться перед сексом

Если секса совсем не хочется или хочется, но не выходит возбудиться, можно попытаться изменить образ жизни.

Регулярная физическая активность увеличивает сексуальное желание. Исследования показывают Упражнения по 30 минут трижды в неделю помогают повысить интерес к сексу женщинам с сексуальной дисфункцией и депрессией.

Практика осознанности (Майндфулнес) помогает понять телесные потребности и возможности, лучше контролировать стресс и отвлекающие мысли.

Диета может оказывать влияние на сексуальную жизнь. Доказательств эффективности афродизиаков немного, но обычная здоровая диета может быть полезна. По данным одного исследования, у женщин, предпочитавших средиземноморскую диету, сексуальная дисфункция встречалась реже.

Курение и злоупотребление алкоголем могут снижать сексуальное желание. Правда, по данным исследований, алкоголь в небольшой дозе способствует возбуждению.

Некоторые лекарства влияют на сексуальное желание и способность возбудиться. В частности, некоторые антидепрессанты, кортикостероиды и оральные контрацептивы могут иметь такой эффект. Следует обсудить с врачом возможность замены препарата.

Если есть проблемы, их следует обсуждать. Прежде всего с партнером, но можно поговорить с психологом или сексологом. Эти специалисты могут помочь разобраться в причинах и предложить варианты решения. Исследования показывают эффективность когнитивно-поведенческой терапии е при сексуальной дисфункции.

Пониженное либидо у женщин можно лечить медикаментозно, препараты для женщин репродуктивного возраста и в периоде менопаузы. Их применение можно обсудить с гинекологом.

Есть еще один вариант: кое-кому, чтобы возбудиться, нужно заняться сексом. исследование среди португальских женщин показало, что только 15% из них занимаются сексом, потому что испытывают желание. У остальных возбуждений и желаний возникают уже в процессе. Но это не значит, что нужно заниматься сексом через силу. Договоритесь с партнером, что каждый может остановиться в любой момент, если желание не появится.