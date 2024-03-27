Вчені з Інституту соціальних та економічних досліджень Університету Ессекса в Британії оскаржили поширене твердження, що зі шкільних хуліганів не виростають успішні дорослі.

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Нове дослідження успішності

Вони провели дослідження, щоб з'ясувати, як соціально-емоційні навички дітей, які включають риси особистості та вміння спілкуватися з оточенням, пов'язані з економічними результатами та успіхами на ринку праці в дорослому житті.

Дані взяли з британського дослідження 1970 British Cohort Study, в якому брали участь понад 17 тисяч людей, народжених другого тижня квітня 1970 року в Англії, Шотландії та Уельсі. Інформація про них була зібрана в різні періоди життя, починаючи з п'яти до 46 років, з використанням тестів, анкет для батьків і вчителів, а також опитувань самих учасників.

Дослідники сформували вибірку приблизно з 7000 осіб, які змогли надавати інформацію в десятирічному віці. Вони вивчили, як вчителі оцінювали соціальні та емоційні навички дітей у віці 10 років у 1980 році, а потім простежили за ними до досягнення 46 років у 2016 році. Крім того, вчені розглянули результати опитувань учасників у 16 років, що характеризують їхню соціальну поведінку, інтереси, стан психіки та низку інших аспектів.

Хулігани виявилися успішними

Вони виявили, що учасники, у яких було більше повідомлень від вчителів про проблеми з поведінкою, включаючи спалахи гніву, цькування та знущання з інших дітей, згодом отримували зарплату на майже 4% вище у 2016 році. Для порівняння: розвинені когнітивні здібності асоціювалися зі збільшенням заробітку на 6%, а додаткові роки освіти додавали до нього трохи менш як 5%.

У той самий час труднощі з увагою, емоціями та відносинами з однолітками у шкільні роки, зазвичай, погіршували успішність. Це виражалося у зниженні заробітку майже на 3% порівняно з іншими однокласниками.

Також було виявлено, що діти зі складнощами у поведінці стали більш товариськими підлітками, але в майбутньому серед них частіше зустрічалися ті, хто курив та потрапляв під арешт.