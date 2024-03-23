Сучасні наукові праці в галузі бізнесу та професійних груп часто наголошують на лідерстві. Зокрема, присутність панівного лідера в секторі негативно впливає на інноваційні концепції інших учасників спільноти.

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Автори свіжої наукової статті сконцентрувалися на навичках власників бізнесу, які сприяють розвитку їхніх компаній.

Нове дослідження якостей керівник

Експерти з Норвезької бізнес-школи та Технічного університету Мюнхена (Німеччина) дійшли висновку, що для приватної компанії, якою керує власник, найбільш значущими є його здатність набирати відповідний персонал і керувати колективом.

У ході дослідження аналізувалися квартальні дані приватних німецьких компаній протягом семи років. У кінцеву вибірку увійшли 2509 компаній, включаючи як активні, так і ліквідовані: дослідники усвідомлено не обмежувалися тільки успішними компаніями для більш об'єктивної картини.

Інформацію про навички, освіту та досвід власників досліджених компаній були зібрані через соціальну мережу LinkedIn. У випадку, якщо компанія належала кільком людям (в середньому на одну компанію припадало 1,9 власника), головним вважався той, хто володів найбільшою часткою. У вибірку не потрапили компанії, де більшість акцій належала інституціональному інвестору.

Найважливіші якості керівників

Згідно з зібраними даними, найбільш продуктивними виявилися фірми, власник-керівник яких мав здатність:

побачити та сформулювати потенційну цінність, яку принесуть конкретні комбінації ресурсів, у тому числі людські (так у дослідженні визначили здатність грамотно наймати співробітників, яка відповідає на запитання "чим володіти?");

розробити та впровадити механізми управління, які дозволять ефективно мотивувати та заохочувати співробітників (компетентність в управлінні чи відповідь на запитання "як володіти?").

Зазначені навички особливо важливі у перші роки існування компанії, коли бізнес-процеси ще не були оптимізовані. При цьому в сімейних компаніях (якими вважалися підприємства, де більше одного члена сім'ї були власниками або брали участь в управлінні), що становлять 37% від вибірки, часто бракувало цих якостей.

Вчені запропонували приділяти особливу увагу механізмам управління, які запобігають кумівству. Крім того, на їхню думку, власникам необхідно аналізувати власний досвід та його вплив на зростання компанії. Наприклад, варто відстежувати, які фактори впливають на прийняття рішень, пов'язаних з бізнесом.