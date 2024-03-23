Современные научные работы в области бизнеса и профессиональных групп часто подчеркивают лидерство. В частности, присутствие господствующего лидера в секторе негативно влияет на инновационные концепции других участников сообщества.

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Авторы свежей научной статьи сконцентрировались на навыках владельцев бизнеса, которые способствуют развитию их компаний.

Новое исследование качеств руководитель

Эксперты из Норвежской бизнес-школы и Технического университета Мюнхена (Германия) пришли к выводу, что для частной компании, которой руководит владелец, наиболее значимыми являются его способность набирать соответствующий персонал и управлять коллективом.

В ходе исследования анализировались квартальные данные частных немецких компаний в течение семи лет. В конечную выборку вошли 2509 компаний, включая как активные, так и ликвидированные: исследователи осознанно не ограничивались только успешными компаниями для более объективной картины.

Информацию о навыках, образовании и опыте владельцев исследованных компаний были собраны через социальную сеть LinkedIn. В случае, если компания принадлежала нескольким людям (в среднем на одну компанию приходилось 1,9 владельца), главным считался тот, кто владел наибольшей долей. В выборку не попали компании, где большинство акций принадлежало институциональному инвестору.

Самые важные качества руководителей

Согласно собранным данным, наиболее продуктивными оказались фирмы, владелец-руководитель которых обладал способностью:

увидеть и сформулировать потенциальную ценность, которую принесут конкретные комбинации ресурсов, в том числе человеческие (так в исследовании определили способность грамотно нанимать сотрудников, которая отвечает на вопрос "чем владеть?");

разработать и внедрить механизмы управления, которые позволят эффективно мотивировать и поощрять сотрудников (компетентность в управлении или ответ на вопрос "как владеть?").

Указанные навыки особенно важны в первые годы существования компании, когда бизнес-процессы еще не были оптимизированы. При этом в семейных компаниях (которыми считались предприятия, где более одного члена семьи были владельцами или участвовали в управлении), составляющих 37% от выборки, часто не хватало этих качеств.

Ученые предложили уделять особое внимание механизмам управления, которые предотвращают кумовство. Кроме того, по их мнению, владельцам необходимо анализировать собственный опыт и его влияние на рост компании. Например, стоит отслеживать, какие факторы влияют на принятие решений, связанных с бизнесом.