Лікарі з Гарвардського університету в Бостоні вивчили різні сексуальні сценарії та класифікували їх за рівнем безпеки в період пандемії COVID-19.

У науковому журналі Annals of Internal Medicine дослідники звертають увагу на те, що життя без сексу для багатьох людей є неможливим, а відсутність статевих відносин може спровокувати низку інших проблем. Відтак, в період пандемії важливо визначити норми, аби мінімізувати ризик зараження під час сексу.

До теми Секс та COVID-19: поради від Супрун, як займатися сексом під час карантину

Регулярний секс може покращити здоров'я серця та мозку і позитивно впливає на психічне самопочуття. Під час карантину все більше людей стали практикувати віртуальний секс або секстинг. Разом з тим, у мережі почастішали випадки шантажу, цькування або сексуального переслідування.

Під час опитування дослідники виявили, що лише 39,9% британців мали статеві відносити в період карантину. Ба більше, 6 з 10 людей у ​​Великобританії не займалися сексом понад два місяці через суворі правила соціальної дистанції. Нагадаємо, що у Британії діяла заборона на побачення партнерів, які не проживають разом.

Розпочинаючи це дослідження, ми розраховували на високий рівень сексуальної активності під час домашньої самоізоляції. Але цікаво, що ми виявили дуже низький рівень,

– йдеться в дослідженні.

Дослідники додали, що низький рівень сексуальної активності може бути пов'язаний з тривогою та стресом, в якому нині перебуває багато людей.



6 з 10 британців не займалися сексом під час карантину / Фото: washingtonpost

Як займатися сексом під час пандемії COVID-19

Команда дослідників запропонувала заходи, які могли б зменшити ризики зараження коронавірусом під час сексу. Зокрема, варто уникати партнера, якщо у нього є симптоми коронавірусу. Також бажано утриматися від поцілунків або контактів зі спермою, сечею або фекаліями.

Фахівці запропонували парам розглянути можливість одягати маски перед сексом та бути в них під час процесу. Натомість перед сексом та після акту необхідно прийняти душ та дезінфікувати приміщення.

Сценарії сексу за рівнем безпеки в період пандемії COVID-19

Дослідники визначили 5 сексуальних сценаріїв та класифікували їх за рівнем ризику зараження коронавірусом в період пандемії.

Абстиненція – жодного сексуального контакту. Для багатьох людей така поведінка неможлива, але вона мінімізує ризик підхопити коронавірус та будь-яку інфекцію, яка може передаватись статевим шляхом.

– жодного сексуального контакту. Для багатьох людей така поведінка неможлива, але вона мінімізує ризик підхопити коронавірус та будь-яку інфекцію, яка може передаватись статевим шляхом. Мастурбація також має низький рівень зараження. Адже найбезпечніший партнер для себе – ти сам.

також має низький рівень зараження. Адже найбезпечніший партнер для себе – ти сам. Сексуальна активність на цифрових платформах теж має низький ризик зараження. Але важливо пам'ятати, що отриманими даними можуть скористатися зловмисники або шахраї.

теж має низький ризик зараження. Але важливо пам'ятати, що отриманими даними можуть скористатися зловмисники або шахраї. Секс з партнером, з яким ви проживаєте має високий ризик зараження, адже будь-хто з вас може заразитися поза межами дому.

має високий ризик зараження, адже будь-хто з вас може заразитися поза межами дому. Секс з людьми, з якими ви не проживаєте – високий ризик зараження, особливо якщо є декілька різних партнерів.

Досі не встановлено, чи може коронавірус передаватися через сперму або вагінальні рідини. Натомість в період пандемії все ж варто утриматися від полігамії або сексу з партнером, з яким не проживаєте. Адже збільшуючи коло контактів, ви підвищуєте ризик заразитися.