Врачи из Гарвардского университета в Бостоне изучили разные сексуальные сценарии и классифицировали их по уровню безопасности в период пандемии COVID-19.

В научном журнале Annals of Internal Medicine исследователи обращают внимание на то, что жизнь без секса для многих людей является невозможной, а отсутствие половых отношений может спровоцировать ряд других проблем. Следовательно, в период пандемии важно определить нормы, чтобы минимизировать риск заражения во время секса.

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Регулярный секс может улучшить здоровье сердца и мозга и положительно влияет на психическое самочувствие. Во время карантина все больше людей стали практиковать виртуальный секс или секстинг. Вместе с тем, в сети участились случаи шантажа, травли или сексуального преследования.

Во время опроса исследователи обнаружили, что лишь 39,9% британцев имели половые отношения в период карантина. Более того, 6 из 10 человек в Великобритании не занимались сексом более двух месяцев из-за суровых правил социальной дистанции. Напомним, что в Британии действовал запрет на свидания партнеров, которые не проживают вместе.

Начиная это исследование, мы рассчитывали на высокий уровень сексуальной активности во время домашней самоизоляции. Но интересно, что мы обнаружили очень низкий уровень,

– говорится в исследовании.

Исследователи добавили, что низкий уровень сексуальной активности может быть связан с тревогой и стрессом, в котором сейчас находятся много людей.



6 из 10 британцев не занимались сексом во время карантина / Фото: washingtonpost

Как заниматься сексом во время пандемии COVID-19

Команда исследователей предложила меры, которые могли бы уменьшить риски заражения коронавирусом во время секса. В частности, стоит избегать партнера, если у него есть симптомы коронавируса. Также желательно воздержаться от поцелуев или контактов со спермой, мочой или фекалиями.

Специалисты предложили парам рассмотреть возможность одевать маски перед сексом и быть в них во время процесса. А перед сексом и после акта необходимо принять душ и дезинфицировать помещение.

Сценарии секса по уровню безопасности в период пандемии COVID-19

Исследователи определили 5 сексуальных сценариев и классифицировали их по уровню риска заражения коронавирусом в период пандемии.

Абстиненция – ни одного сексуального контакта. Для многих людей такое поведение невозможно, но оно минимизирует риск подхватить коронавирус и любую инфекцию, которая может передаваться половым путем.

– ни одного сексуального контакта. Для многих людей такое поведение невозможно, но оно минимизирует риск подхватить коронавирус и любую инфекцию, которая может передаваться половым путем. Мастурбация также имеет низкий уровень заражения. Ведь самый безопасный партнер для себя – ты сам.

также имеет низкий уровень заражения. Ведь самый безопасный партнер для себя – ты сам. Сексуальная активность на цифровых платформах тоже имеет низкий риск заражения. Но важно помнить, что полученными данными могут воспользоваться злоумышленники или мошенники.

тоже имеет низкий риск заражения. Но важно помнить, что полученными данными могут воспользоваться злоумышленники или мошенники. Секс с партнером, с которым вы проживаете , имеет высокий риск заражения, ведь любой из вас может заразиться вне дома.

, имеет высокий риск заражения, ведь любой из вас может заразиться вне дома. Секс с людьми, с которыми вы не проживаете – высокий риск заражения, особенно если есть несколько разных партнеров.

До сих пор не установлено, может ли коронавирус передаваться через сперму или вагинальные жидкости. Зато в период пандемии все же стоит воздержаться от полигамии или секса с партнером, с которым не проживаете. Ведь увеличивая круг контактов, вы повышаете риск заразиться.