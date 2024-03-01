"Дороговказ пораненого" – це методична інструкція, яка містить чіткий алгоритм дій для військових у разі отримання поранень, спрямована на мінімізацію ускладнень від травм, збереження кінцівок, зниження ризику ампутації, та, що найважливіше, на збереження життя.

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Як може допомогти "Дороговказ пораненого"

Окрім того, посібник містить цінні юридичні поради, які допоможуть уникнути фінансових витрат. "Дороговказ пораненого" охоплює основні фактори, які потрібно врахувати військовому на етапах евакуації, стабілізації, госпіталізації та лікування, що допоможе зекономити цінний час та здоров'я.

Залежно від стадії, на якій перебуває поранений, він зможе знайти необхідну інформацію:

Що робити; Куди звернутися; На що зосередити увагу; Що ігнорувати; Які наслідки може мати та чи інша дія або бездіяльність; Рекомендації з різних ситуацій; Питання, які поранені та їхні родичі часто ставлять.

Посібник вже доступний на сайті МБФ "Здоров'я Українського народу" за посиланням.

Яке розробляли "Дороговказ пораненого"

Процес розробки "Дороговказу пораненого" тривав 2 роки від початку повномасштабного вторгнення в рамках реалізації програми "Врятуй кінцівку", яка має на меті зниження рівня інвалідності серед військових та проголошує девіз "Не ампутуй – врятуй".

Працюючи над "Дороговказом пораненого", авторська команда провела численні консультації з військовими та цивільними медиками, бойовими медиками, ветеранами, безпосередньо з військовими, які отримали поранення та пройшли весь шлях від евакуації до одужання, з резидентами програми "Врятуй кінцівку".

Під час цього були виокремлені основні проблеми, з якими стикаються поранені, знайдені шляхи вирішення та на основі цієї роботи була розроблена оптимальна та ефективна стратегія дій для поранених.

"Дороговказ пораненого" був створений за підтримки Віктора Горячева – начмеда однієї з військових частин, під редакцією провідних ортопедів-травматологів України, членів професійних експертних груп, за сприяння Ради захисту прав та безпеки пацієнтів (рецензент, президент Віктор Сердюк) та за допомоги журналіста-документаліста Сергія Мамаєва.

Посібник "Дороговказ пораненого" отримав рецензію від лікарів Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, пройшов юридичну експертизу адвокатів платформи "Консультант", документ проаналізовано та відредаговано редакцією платформи accemedin.com.

Продовжується робота над дороговказом, інструкція буде удосконалюватись з урахуванням нового досвіду лікарів та постраждалих.