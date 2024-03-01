“Путеводитель раненого” – это методическая инструкция, которая содержит четкий алгоритм действий для военных в случае получения ранений, направлена на минимизацию осложнений от травм, сохранение конечностей, снижение риска ампутации, и, что самое важное, на сохранение жизни.

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Как может помочь "Путеводитель раненого"

Кроме того, пособие содержит ценные юридические советы, которые помогут избежать финансовых затрат. "Путеводитель раненого" охватывает основные факторы, которые нужно учесть военному на этапах эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, что поможет сэкономить ценное время и здоровье.

В зависимости от стадии, на которой находится раненый, он сможет найти необходимую информацию:

Что делать; Куда обратиться; На что сосредоточить внимание; Что игнорировать; Какие последствия может иметь то или иное действие или бездействие; Рекомендации по различным ситуациям; Вопросы, которые раненые и их родственники часто задают.

Пособие уже доступно на сайте МБФ "Здоровье Украинского народа" по ссылке.

Как разрабатывали "Путеводитель раненого"

Процесс разработки "Путеводителя раненого" длился 2 года с начала полномасштабного вторжения в рамках реализации программы "Спаси конечность", которая имеет целью снижение уровня инвалидности среди военных и провозглашает девиз "Не ампутируй – спаси".

Работая над "Путеводителем раненого", авторская команда провела многочисленные консультации с военными и гражданскими медиками, боевыми медиками, ветеранами, непосредственно с военными, которые получили ранения и прошли весь путь от эвакуации до выздоровления, с резидентами программы "Спаси конечность".

Во время этого были выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются раненые, найдены пути решения и на основе этой работы была разработана оптимальная и эффективная стратегия действий для раненых.

"Путеводитель раненого" был создан при поддержке Виктора Горячева – начмеда одной из воинских частей, под редакцией ведущих ортопедов-травматологов Украины, членов профессиональных экспертных групп, при содействии Совета защиты прав и безопасности пациентов (рецензент, президент Виктор Сердюк) и при помощи журналиста-документалиста Сергея Мамаева.

Пособие "Путеводитель раненого" получил рецензию от врачей Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, прошел юридическую экспертизу адвокатов платформы "Консультант", документ проанализирован и отредактирован редакцией платформы accemedin.com.

Продолжается работа над путеводителем, инструкция будет совершенствоваться с учетом нового опыта врачей и пострадавших.