Вчені таки дійшли висновків щодо взаємозв'язку вітаміну D з депресією. Виявилось, ніякого впливу на зміни настрою ця речовина немає.

Результати п'ятирічного клінічного випробування, яке ґрунтується на даних 18 тисячі людей, є найбільшим на сьогодні дослідженням щодо впливу вітаміну D на настрій людини, пише New Atlas.

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Чому пов'язували вітамін D з розвитком депресії

Таким чином припущення деяких дослідників про те, що вітамін D здатний запобігати депресію, не підтвердилося. Але питання залишається відкритим для тих, у кого стався серйозний і тривалий дефіцит вітаміну D.

Вітамін D називають вітаміном сонця за те, що він виробляється, коли сонячні промені потрапляють на шкіру.

У зимову пору люди часто страждають від легкого дефіциту цього з'єднання.

А тому, деякі дослідники припускали, що саме в цьому причина сезонного афективного розладу, порушення емоційного стану, які можуть призводити до виникнення депресивних станів.



Вчені припускали, що брак сонця є причиною депресивних станів взимку / Фото Pixabay

Дійсно, дослідження показали, що низький рівень вітаміну D часто корелює з високою ймовірністю депресії, однак низка експериментів показала, що добавки з вмістом цього вітаміну не запобігають депресії.

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Як проводили дослідження

Протягом п'яти років представники однієї групи щодня отримували вітамін D3, після чого вчені порівняли результати з контрольною групою учасників, які не приймали добавку.

Виявилося, що ніякої статистично значущої різниці в прояві депресії між ними не було. Більш того, за весь цей період не було відзначено суттєвої відмінності в емоційному стані представників різних груп.

Слід підкреслити, що в дослідженні брали участь люди з достатнім базовим рівнем вітаміну D. Для них, роблять висновок вчені, додатковий прийом вітаміну D не запобігає депресії.

Однак все ще не ясно, чи може серйозний дефіцит цього вітаміну приводити до дисбалансу настрою або депресивного розладу.