Ученые пришли к выводам о взаимосвязи витамина D с депрессией. Оказалось, никакого влияния на изменение настроения это вещество не оказывает.

Результаты пятилетнего клинического испытания, которое основывается на данных 18 тысяч человек, является крупнейшим на сегодняшний день исследованием влияния витамина D на настроение человека, пишет New Atlas.

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Почему связывали витамин D с развитием депрессии

Таким образом, предположение некоторых исследователей о том, что витамин D способен предотвращать депрессию, не подтвердилось. Но вопрос остается открытым для тех, у кого произошел серьезный и длительный дефицит витамина D.

Витамин D называют витамином солнца из-за того, что он вырабатывается, когда солнечные лучи попадают на кожу.

В зимнюю пору люди часто страдают от легкого дефицита этого соединения. А потому, некоторые исследователи предполагали, что именно в этом причина сезонного аффективного расстройства, нарушения эмоционального состояния, которые могут приводить к возникновению депрессивных состояний.



Ученые предполагали, что недостаток солнца является причиной депрессивных состояний зимой / Фото Pixabay

Действительно, исследования показали, что низкий уровень витамина D часто коррелирует с высокой вероятностью депрессии, однако ряд экспериментов показал, что добавки с содержанием этого витамина не предотвращают депрессии.

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Как проводили исследования

В течение пяти лет представители одной группы ежедневно получали витамин D3, после чего ученые сравнили результаты с контрольной группой участников, которые не принимали добавку.

Оказалось, что никакой статистически значимой разницы в проявлении депрессии между ними не было. Более того, за весь этот период не было отмечено существенного различия в эмоциональном состоянии представителей различных групп.

Следует подчеркнуть, что в исследовании участвовали люди с достаточным базовым уровнем витамина D. Для них, делают вывод ученые, дополнительный прием витамина D не предотвращает депрессии.

Однако все еще не ясно, может ли серьезный дефицит этого витамина приводить к дисбалансу настроения или депрессивному расстройству.