У Міністерстві охорони здоров'я спростували міф про те, що вживання червоного перцю нібито запобігає зараженню і сприяє лікуванню коронавірусної інфекції.

Про це пише пресслужба МОЗ на сторінці у фейсбуці.

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Черговим міфом у мережі стала інформація про користь червоного перцю у боротьбі з коронавірусом.

У МОЗ наголосили, що вживання в їжу перцю не запобігає і не виліковує COVID-19.

Найкращий спосіб захисту від коронавірусної хвороби – дотримання соціальної дистанції від півтора метра, а також часте і ретельне миття рук,

– заявили у пресслужбі.

Також у Міністерстві зазначили, що сприятливу загальнозміцнюючу дію мають збалансоване харчування, вживання достатньої кількості води, регулярні фізичні вправи та здоровий сон.