В Министерстве здравоохранения опровергли миф о том, что употребление красного перца якобы предотвращает заражение и способствует лечению коронавирусной инфекции.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава на странице в фейсбуке.

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Очередным мифом в сети стала информация о пользе красного перца в борьбе с коронавирусом.

В Минздраве подчеркнули, что употребление в пищу перца не предотвращает и не вылечивает COVID-19.

Лучший способ защиты от коронавирусной болезни – соблюдение социальной дистанции от полутора метра, а также частое и тщательное мытье рук,

– заявили в пресс-службе.

Также в Министерстве отметили, что благоприятное общеукрепляющее действие имеют сбалансированное питание, употребление достаточного количества воды, регулярные физические упражнения и здоровый сон.