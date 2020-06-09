В Черкасской области в психоневрологическом интернате подтвердили вспышку коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Роман Бондарь на своей странице в фейсбуке.

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Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную COVID-19 работницу. Которая, вероятно, и инфицировала подопечных,

– заявил он.

Пока обследовали 26 подопечных, у 21 человека был выявлен положительный результат на коронавирус.

В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Госпитализированных в учреждения здравоохранения нет, состояние инфицированных удовлетворительное.

"В целом на Черкасщине имеем хорошую динамику выздоровлений – 370 человек, но не стоит пренебрегать средствами защиты и соблюдением дистанции! Выход из карантина – постепенный, должны не допустить возвращения к более жестким нормам", – добавил он.

За последние сутки на Черкасщине обнаружили 21 новый случай заболевания коронавирусом. Всего подтверждено 490 случаев.