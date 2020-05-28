Вчені стверджують, що добрі справи заразливі. Якщо ви робите вчинок на благо суспільства, то ті, хто спостерігають за вами, з великою ймовірністю піде за вашому прикладом.

Фахівці змогли прийти до такого висновку, проаналізувавши дані десятирічних досліджень в різних країнах, пише futurity.

Також на тему: Як побороти надмірне почуття провини, яке заважає жити

Чому добрі вчинки хочеться повторювати?

Швидше за все, ефект обумовлений тим, що спостерігаючи з боку краще бачить кінцеву мету доброго вчинку – турботу про добробут суспільства в цілому, а значить, і про самого себе. Крім того, відразу стає очевидна вигода від корисних справ (як мінімум, загальне схвалення).



Добрі справи хочеться повторювати / Фото unsplash.com

При цьому спостерігач не обов'язково повторює побачену дію, пояснила Хесунг Юнг, керівниця дослідження. Надихаючись добрими справами, люди можуть реалізувати свою потребу в них в абсолютно різних сферах.

Дослідження особливо важливе нині, коли людям необхідно носити маски та дотримуватися дистанції. Потрібно підносити ці дії, як щось хороше й схвальне.

Важливо донести до людей, що їхня поведінка впливає на те, що робить оточення. Чим більше людей будуть співпрацювати, щоб зупинити поширення хвороби, тим більш імовірно, що інші будуть робити те ж саме,

– стверджують вчені.

Найкраще цей тип впливу працює в азійських країнах. На другому місці Європа, а на третьому – країни Північної Америки.