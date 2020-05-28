Ученые утверждают, что добрые дела заразительны. Если вы делаете поступок на благо общества, то те, кто наблюдают за вами, с большой вероятностью последуют вашему примеру.

Специалисты смогли прийти к такому выводу, проанализировав данные десятилетних исследований в разных странах, пишет futurity.

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Почему добрые поступки хочется повторять?

Скорее всего, эффект обусловлен тем, что наблюдая со стороны, лучше видно конечную цель доброго поступка – заботу о благосостоянии общества в целом, а значит, и о самом себе. Кроме того, сразу становится очевидной выгода от полезных дел (как минимум, общее одобрение).



Добрые дела хочется повторять / Фото unsplash.com

При этом наблюдатель не обязательно повторяет увиденное действие, пояснила Хесунг Юнг, руководитель исследования. Вдохновляясь добрыми делами, люди могут реализовать свою потребность в них в абсолютно разных сферах.

Исследование особенно важно сейчас, когда людям необходимо носить маски и соблюдать дистанцию. Нужно преподносить эти действия, как что-то хорошее и одобрительное.

Важно донести до людей, что их поведение влияет на то, что делает окружение. Чем больше людей будут сотрудничать, чтобы остановить распространение болезни, тем более вероятно, что другие будут делать то же самое,

– утверждают ученые.

Лучше всего этот тип влияния работает в азиатских странах. На втором месте Европа, а на третьем – страны Северной Америки.