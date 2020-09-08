Звичка швидко їсти призводить до вищого споживання калорій, збільшення ваги та підвищеного ризику виникнення захворювань.

Для здоров'я має значення не тільки те, що ви їсте, але і швидкість, з якою ви це робите. Експерти в галузі охорони здоров'я стверджують, що для правильного перетравлення і контролю розміру порцій потрібно близько 15-20 хвилин, пише Every Day Health.

Також на тему: Як зрозуміти, що ви споживаєте забагато солі: 4 ознаки

Діабет. У литовському дослідженні звертається увага на діабет як можливий наслідок швидкого вживання їжі. Коли люди їдять швидко, вони, як правило, не відчувають себе ситими й, швидше за все, переїдають. Це є причиною значного коливання рівня глюкози, що може привести до інсулінової резистентності.

Проблеми з серцем. Дослідження, в якому учасників розділили на 3 групи в залежності від швидкості прийому їжі: повільною, нормальною та високою, показало, що серед "спринтерів" був найбільший відсоток людей, які мали метаболічний синдром, при якому значно збільшується ймовірність виникнення серцевих захворювань та інсульту.



Швидке вживання їжі може викликати діабет / Фото unsplash

Ожиріння. Згідно з даними американського дослідження, швидке споживання їжі призводить до зниження почуття ситості, але збільшення кількості спожитих калорій, значно посилюють ризик ожиріння. Поглинаючи їжу занадто швидко, організм не може своєчасно сигналізувати про почуття ситості

Кислотний рефлюкс. Не пережована їжа, швидко й у великих кількостях потрапляє в шлунок, може привести до кислотного рефлюксу, який виникає при викиді шлункової кислоти в стравохід і викликає печіння. До ускладнень, пов'язаних з цим, відносяться нетравлення шлунка, печія, нудота, біль в животі та утруднення при ковтанні.

Ризик вдавитися. І у дітей, і у дорослих можуть застрягти в горлі шматки їжі, якщо занадто швидко її ковтати та недостатньо пережовувати. Відомо, що розмови або сміх під час їжі підвищують цей ризик.