Привычка быстро есть приводит к более высокому потреблению калорий, увеличению веса и повышенному риску возникновения заболеваний.

Для здоровья имеет значение не только то, что вы едите, но и скорость, с которой вы это делаете. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что для правильного переваривания и контроля размера порций нужно около 15-20 минут, пишет Every Day Health.

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Диабет. В литовском исследовании обращается внимание на диабет как возможное следствие быстрого употребления пищи. Когда люди едят быстро, они, как правило, не чувствуют себя сытыми и, скорее всего, переедают. Это является причиной значительного колебания уровня глюкозы, что может привести к инсулиновой резистентности.

Проблемы с сердцем. Исследование, в котором участников разделили на 3 группы в зависимости от скорости приема пищи: медленной, нормальной и высокой, показало, что среди "спринтеров" был самый большой процент людей, у которых был метаболический синдром, при котором значительно увеличивается вероятность возникновения сердечных заболеваний и инсульта.



Быстрое употребление пищи может вызвать диабет / Фото unsplash

Ожирение. Согласно данным американского исследования, быстрое потребление пищи приводит к снижению чувства сытости, но увеличению количества потребляемых калорий, что значительно усугубляет риск ожирения. Поглощая пищу слишком быстро организм не может своевременно сигнализировать о чувстве сытости.

Кислотный рефлюкс. Непережеванная пища, быстро и в больших количествах попадающая в желудок, может привести к кислотному рефлюксу, который возникает при выбросе желудочной кислоты в пищевод и вызывает жжение. К осложнениям, связанным с этим, относятся несварение желудка, изжога, тошнота, боль в животе и затруднение при глотании.

Риск подавиться. И у детей, и у взрослых могут застрять в горле куски еды, если слишком быстро ее глотать и недостаточно пережевывать. Известно, что разговоры или смех во время еды повышают этот риск.